GameStop está comprando telefones com Tiktok em meio à proibição

Parada de jogos está fazendo ondas oferecendo comprar telefones com tiktok instalado. Depois que o Tiktok foi removido das lojas de aplicativos, os usuários que o excluíram tiveram dificuldades para recuperar o acesso. A decisão da GameStop de aceitar esses dispositivos chamou a atenção. Agora, muitos estão curiosos para saber por que a Gamestop está comprando telefones com Tiktok.

Continue lendo para saber mais.

Por que a GameStop está comprando telefones com Tiktok?

A proibição contínua do Tiktok nos Estados Unidos desencadeou uma tendência surpreendente no mercado, com a GameStop agora se oferecendo para comprar telefones que ainda tenham o aplicativo instalado. A plataforma de propriedade da Bytedance foi removida das lojas de aplicativos da Apple e do Google em 18 de janeiro, impedindo aqueles que removeram o aplicativo de baixá-lo. O aplicativo ficou temporariamente escuro para todos os usuários. No entanto, quem manteve o Tiktok instalado conseguiu acessá-lo novamente após uma interrupção de 14 horas.

Para aqueles que estão bloqueados, comprar dispositivos usados ​​​​com o Tiktok instalado tornou-se a única opção para se locomover novamente. Plataformas online como o eBay viram listagens desses telefones, alguns com preços na casa dos milhares de dólares. Um relatório recente destacou a venda de um iPhone 15 Pro com Tiktok e Capcut instalados, supostamente por US$ 14.000.

A tendência também chamou a atenção da GameStop, que anunciou recentemente um programa de compra de smartphones com o Tiktok instalado. Em uma postagem nas redes sociais em 22 de janeiro, a GameStop confirmou que os clientes poderiam trocar seus dispositivos por dinheiro ou crédito na loja. A empresa compartilhou um panfleto promovendo opções de dinheiro ou crédito comercial. No entanto, ele não confirmou se os aparelhos com o Tiktok instalado atingiriam preços mais elevados. Conhecida por seus serviços de negociação de videogames de longa data, a GameStop expandiu-se recentemente para incluir smartphones, tablets e dispositivos vestíveis como Apple Watches.

O futuro de Tiktok nos Estados Unidos permanece incerto à medida que as negociações entre a Bytedance e o governo dos EUA continuam. Por enquanto, aqueles que não estão dispostos a esperar estão recorrendo a esses métodos.