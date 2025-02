Gangster Joginder Gyong preso das Filipinas

A célula especial da polícia de Délhi e uma força de trabalho especial da polícia de Haryana prenderam Joginder Gyong das Filipinas no sábado. A operação foi realizada em estreita coordenação com o Centro de Operações Globais do Escritório Central de Pesquisa (CBI), que emitiu um “aviso vermelho” para Gyong.

A polícia de Haryana está procurando o réu em relação ao caso de assassinato registrado na delegacia de Panipat em 30 de dezembro de 2017, disse o policial. Além disso, também tem 28 casos criminais contra ele, cinco dos quais são assassinatos. Um desses assassinatos inclui o assassinato do gangster Goldy Brar Prin, Gurlal Brar, em outubro de 2020. O réu também foi associado ao assassinato do jogador internacional de Kabaddi, Sanganep Nangal Ambian, que foi morto a tiros em Punjab em 2022, disse o oficial que o oficial disse .

Ele também supostamente envolveu casos criminais em vários estados e território da União, incluindo Delhi, pelos crimes de assalto, assassinato, tentativa de matar, colocar a pessoa com medo da morte ou ferimentos graves para cometer extorsão e sequestrar resgate por resgatar.

O réu, que trabalhou em estreita colaboração com as gangues da revelação de Bambiha e Arsh Dalla, fingiu sua identidade e residia no país em um passaporte nepalês, disse um oficial. Ele foi deportado logo após sua prisão, acrescentou.

Gyong também participou de extorsão e de várias empresas ilegais na região de Haryana Kaithal, disse fontes policiais de Haryana.

O irmão de Gyong, Surinder, também esteve envolvido no mundo do crime e foi responsável por extorquir o dinheiro de médicos e funcionários especiais. A dupla, que controlava Kaithal, participou de ameaças de extorsão e empresas ilegais desde meados da 2000, disseram fontes policiais de Haryana. Surinder foi morto em um chute policial.