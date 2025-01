Gangue de seis membros presa por assassinato de narrador histórico em Chennai

Uma gangue de seis membros supostamente assassinou um residente de 33 anos de New Washingmenpet na noite de terça-feira (14 de janeiro de 2025) para vingar o assassinato de um narrador histórico.

A polícia do Porto Pesqueiro, após registrar o caso, prendeu as seis pessoas na quarta-feira (15 de janeiro de 2025).

Um alto oficial da polícia municipal disse que o falecido R. Ulaganathan morava com sua esposa Malathi em Thideer Nagar em New Washingmenpet. Ele tem vários processos pendentes contra ele na delegacia local por tráfico de drogas, agressão e conduta desordeira.

A gangue em questão, liderada por Vallarasu, filho de outro contador de histórias, Desi, aliás Desingu, teve uma inimizade no passado com Ulaganathan. Desi foi assassinado por uma gangue de 10 membros em 24 de abril do ano passado, e Ulaganathan deu abrigo a alguns dos acusados ​​do assassinato de Desi, incluindo Gopi, Abhishek e Venkatesh.

Na noite de terça-feira, Vallarasu, junto com outras cinco pessoas, assassinou Ulaganathan com armas mortais, disse a polícia. Quando sua esposa Malathi tentou impedir o ataque, ela também foi atacada pela gangue, resultando em ferimentos graves.

Os vizinhos do casal os levaram às pressas para o Hospital Stanley do Governo para tratamento, mas Ulaganathan morreu no caminho. Malathi está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital.

O vice-comissário de polícia de Washmanpet formou uma força-tarefa especial para investigar o crime e prendeu as seis pessoas, incluindo Vallarasu. Os demais foram identificados como: Anthony (que tem antecedentes criminais na delegacia de Kasimedu), Ebenezer, Ezhilarasan, Manoj e Gunasekar.