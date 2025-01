Ganjar disse que Hasto estava sendo investigado pelo KPK

Yogyakarta, AO VIVO – A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) está investigando o secretário-geral do PDI-P, Hasto Kristiyanto, por alegações de suborno ao deputado interino (PAW) Harun Masiku. Esta inspeção foi realizada na segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

Dasco sugere oportunidade para Megawati se encontrar com Prabowo antes do Congresso do PDIP

Em resposta ao questionamento de Hasto, falou o presidente do PDI-P DPP, Ganjar Pranowo. Ganjar considera Hasto alguém que obedece à lei.

“Mas Hasto nunca desobedece. Mas Hasto está desde o início (seguindo a lei) e hoje esteve presente. Muitas pessoas até o acompanharam”, disse Ganjar no escritório do PDI Perjuangan Sleman DPC, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025.

