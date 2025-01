Garcelle Beauvais, da RHOBH, afirma que ela e Johnny Depp ‘se criaram’

As verdadeiras donas de casa de Beverly Hills (RHOBH) estrela Garcelle Beauvais Ela chamou a atenção de telespectadores e co-estrelas quando afirmou que uma vez beijou o ícone de Hollywood Johnny Depp. Conseqüentemente, os fãs estão se perguntando o que exatamente Beauvais disse. Eles também querem saber se a própria estrela de Piratas do Caribe alguma vez abordou ou confirmou essas afirmações.

O comentário atrevido de RHOBH em Beauvais é explorado aqui.

Garcelle Beauvais afirma que ‘beijou’ Johnny Depp

No episódio de 7 de janeiro de The Real Housewives of Beverly Hills, Garcelle Beauvais deixou escapar que uma vez ela havia “ficado” com Johnny Depp.

Beauvais mencionou isso enquanto se vestia para a festa de Erika Jayne no Viper Room. A estrela do reality show de 58 anos perguntou a seus cabeleireiros e maquiadores se Depp era dono do Viper Room. Mais tarde, eles confirmaram, ao que Beauvais disse: “Eu estava em uma boate em Miami e sim, fiquei com o Johnny. Isso não é loucura?

Isso surpreendeu os artistas. “Você poderia ter sua própria ilha”, comentaram. Beauvais, porém, não especificou exatamente quando esse momento ocorreu. No entanto, atualmente não há confirmação do Depp se isso ocorreu.

A história do relacionamento de Beauvais inclui rostos notáveis. Certa vez ele mencionou em um Entretenimento esta noite entrevista que ela namorou com Will Smith. “Estava quente. Ele era solteiro. Eu era solteiro, sabe? “Isso acontece em Hollywood”, disse ele. A atriz do NYPD Blue também esteve envolvida com Eddie Murphy e Michael Jordan, o que ela confirmou em um episódio de If We’re Being Honest with Laverne Cox. (através boa televisão)

Além de seus relacionamentos com celebridades, ela também foi casada com o produtor Daniel Saunders, com quem divide um filho, Oliver, entre 1991 e 2000. Beauvais foi então casada com o agente de Hollywood Mike Nilon entre 2001 e 2011. Nilon e Beauvais terminaram. depois que ela descobriu sua infidelidade.

Beauvais é apenas uma das várias estrelas de Real Housewives que admitiram ter um encontro com um ator/celebridade famoso. Sonja Morgan certa vez alegou que teve vários encontros com Owen Wilson em um Painel BravoCon 2023onde ela e seus colegas de elenco jogaram um jogo de curiosidades com Andy Cohen.