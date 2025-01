Garçonete: data de lançamento do Musical Max Streaming definida para sucesso da Broadway

Warner Bros. Discovery anunciou o Garçonete: data de lançamento do streaming do Musical Maxrevelando quando a peça de sucesso da Broadway chegará ao serviço de streaming.

Waitress: The Musical chega ao Max em 14 de fevereiro de 2025, trazendo o sucesso da Broadway indicado ao Tony para a tela grande. A peça apresenta a estreia na Broadway da cantora, compositora e atriz vencedora do Tony, Sara Bareilles, no papel-título, e é baseada no filme de 2007, estrelado por Keri Russell como uma jovem presa em uma pequena cidade e em um casamento abusivo.

Waitress: The Musical apresenta músicas e letras escritas por Bareilles. A peça estreou na Broadway em 2015, foi um grande sucesso e foi indicada a quatro prêmios Tony em 2016, incluindo Melhor Musical e Melhor Trilha Sonora Original.

Waitress: The Musical foi dirigido por Brett Sullivan, e o musical foi dirigido para o palco por Diane Paulus e adaptado por Jessie Nelson. Além de Bareilles, o filme também é estrelado por Charity Angél Dawson, Caitlin Houlahan, Drew Gehling, Dakin Matthews, Eric Anderson, com Joe Tippett e Christopher Fitzgerald.

“Apresentando a compositora e letrista Sara Bareilles como Jenna Hunterson, uma garçonete e confeiteira especialista presa em uma pequena cidade e em um casamento sem amor”, diz a sinopse oficial do filme. “Quando um concurso de culinária em um condado próximo oferece a ela uma chance de escapar, Jenna luta para recuperar uma parte há muito esquecida de si mesma. Graças ao apoio de suas colegas garçonetes e a um romance inesperado, Jenna começa a encontrar coragem para tirar da prateleira um sonho há muito abandonado. Garçonete celebra o poder da amizade, dos sonhos, da família que escolhemos e da beleza de um bolo bem assado.”