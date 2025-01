Gargayles the Movie: The Heroes Awaken promoveu uma nova era há 30 anos

Numa época em que a tarde da Disney estava empilhada com um forte alinhamento de personagens coloridos e ternos baseados em animais, uma idéia foi concebida para trazer algo semelhante, mas diferente, com uma paleta mais virada, um tom mais claro e uma estrutura de história entrelaçada. Estes foram os defensores da noite, as criaturas antigas acordaram novamente no moderno Manhattan, guerreiros de pedra conhecidos como Gargoyles, que receberam uma adaptação cinematográfica que pode não saber chamada Gargoyles The Movie: The Heroes Awaken.

“Mil anos atrás, a superstição e a espada governaram. Foi um momento de escuridão. Era um mundo de medo. Era a idade das gárgulas.

O desenho animado de Gargoyles estreou originalmente na televisão em outubro de 1994, com um arco impressionante de uma história de cinco partes conhecida como “Awakening”, recebeu muitos elogios. Esses episódios são uma história de origem para Goliath (Keith David) e seu clã Gargolas. Sua história começa na Escócia, 994 dC, onde eles protegem o castelo Wyvern, sua casa, mas os humanos que moram lá não apreciam o que as criaturas fazem, e nossos heróis são traídos logo, mas como muitas partes deste show, existem mais no história, e não virá à tona até mais tarde. Esses eventos os levaram a serem amaldiçoados, transformados em pedra, mesmo à noite, e é um feitiço que não pode ser quebrado até que o castelo se suba acima das nuvens, o que, felizmente, um homem chamado David Xanatos (Jonathan Frakes) tem dinheiro e poder. Para alcançar. Com sua casa transferida para Manhattan, agora sentada em um arranha -céu, eles se tornarão os protetores de Nova York, mesmo que os humanos ainda os temam.

Parte da promoção do programa seria uma projeção de estréia mundial desses episódios que ocorrerá no multiplex da ilha de prazer de Walt Disney World em Orlando. Como eles queriam que isso se sentisse mais como uma grande apresentação épica, e seria principalmente para os membros da imprensa e os filhos da escola que haviam sido transportados em busca do evento, os cinco episódios tiveram que reduzir algo mais próximo de um filme. O produtor Greg Weisman e uma equipe separada trabalharam neste projeto, enquanto Frank Paur avançou com a equipe original para garantir que os episódios estivessem prontos. Eles sabiam que o que tinham era forte para a televisão, mas a energia e o ritmo teriam que ser diferentes para uma apresentação de recursos, esculpindo -a por cerca de 82 minutos e focando nas cenas que apresentam os dois personagens principais.

O filme de Weisman e os outros criados foram lançados em setembro de 94 e poderiam ter sido os últimos fãs teriam ouvido falar dessa versão até que o vídeo da Good View Home chegasse ao lançamento de “Awakening” no vídeo caseiro. Descobrir já era um corte mais curto e editado, sem as apresentações, créditos e intervalos comerciais, fizeram a versão que pediram para economizar tempo e dinheiro de sua parte. Weisman não ficou encantado com a idéia de vender uma adaptação que tinha menos material geral, mas a empresa disse que agregaria valor de outras maneiras. Então, embora ele nunca tenha pretendido se mostrar novamente ou se disponibilizar ao público, Gargoyles the Movie: The Heroes Awaken se jogou no VHS e no Lasedisc no início de 1995.

Então, qual é a diferença?

Sendo um lançamento doméstico, há avanços esperados, que você gosta de ver um para o Samurai Syber-Squad sobre-humano lá, bem como um vídeo promocional para a série Gargoyles Com vários atores de voz e a tripulaçãopromoção da produção. Mas a atração principal é o jogo de tabuleiro interativo no final. Os jogadores correm contra um relógio literal para chegar a Xanatos, para que você não possa destruir as gárgulas, com vários cartões de evento e instruções de latido de vídeo também. Não consigo imaginar que isso tenha recebido muito jogo como um jogo, e provavelmente foi uma tentativa rápida e fácil de tornar a fita mais atraente, mas tem algumas linhas de voz originais e é quase ordenada.

Como a estréia do filme e os episódios televisionados estavam muito próximos, as equipes separadas trabalharam para terminar cada um para garantir que ambos estivessem prontos a tempo. Isso significava que as duas versões tinham editores diferentes e mixers de som, com o primeiro ajustado para uma experiência teatral. Muitas cenas foram editadas fora do filme, especialmente aquelas que não se concentraram em Golias ou Elisa Maza (Salli Richardson), brincando com a dinâmica da beleza e a besta que ajudou a moldar o campo.

Perdemos em muitas cenas com os personagens secundários que se acostumam ao seu novo lar e a todas as menções dos ovos na estreia, que tiveram que ser um pouco confusos mais tarde na série para aqueles que só viram esta versão. Muito diálogo também foi cortado para o que é realmente um excelente recurso, mas alguns tiveram que ser alterados ou completamente arredondados na publicação para ajudar tudo a fazer sentido. Várias cenas também se moveram para garantir que o enredo fosse fácil de continuar sem o conteúdo adicional e para melhor espalhar a ação. O filme tem alguns pequenos bits que não estão nos episódios originais, principalmente linhas adicionais ou animações rápidas que ajudam a enfatizar os momentos -chave, como quando Goliat acorda pela primeira vez na maldição. De acordo com Weisman, há edição, efeitos sonoros e opções musicais superiores no filme, mas também muito melhor na televisão, e é uma pena que eles não tenham tido tempo e dinheiro para trabalhar em uma versão perfeita de ” Despertando.

Gargayles O filme: The Heroes Awaker é incrível. Ele colocou mais dinheiro neste primeiro conjunto de episódios e mostra, mas o programa se destaca porque parece diferente do topo. É uma parte estética, mas acima de todos os artesanatos, já que vemos alguns ângulos e movimentos inspirados que fazem com que os tiros pareçam um filme, enquanto outras cenas parecem pinturas ricas. O show foi por um ambiente de super -heróis e que decidiu reunir suas asas, já que as camadas fizeram uma ligação incrível que ajudou a acentuar as imagens dos personagens. Beijo do chef. Os dubladores são a outra parte deste excelente trabalho, um elenco de primeiro nível que parece perfeito para cada um de seus personagens enquanto recitam linhas dominantes e navegam nessas histórias de Shakespeare.

Depois, há o tom. Para um desenho animado concebido como uma comédia para refletir algo como Gummi Bears, a forma final parecia mais sombria com apostas mais altas que cobriam seus elementos de fantasia sem deixá -los interferir no caminho do drama escrito com maestria. As escrituras pareciam mais sofisticadas, com música orquestral que soa épica gravada com um orçamento. Parte da idéia era criar uma série mais madura e menos segura em comparação com a maneira como eles estavam operando e fazia parte desse endereço para Batman: The Animated Series. Ele refletiu o tom enquanto seus personagens enfrentam preconceitos, ódio e até racismo, com duas personagens femininas que eram eficazes e envolvidas nas principais histórias em um momento em que isso não era comum. Um era uma policial de cor, e a outra era demônio (Marina Sirtis), uma vilã complexa que lidava com seus próprios problemas que fizeram com que as crianças questionassem o que realmente significava estar sozinho.

Gargayles O filme: The Heroes Awaker é algo como uma novidade agora. Pode ser difícil rastrear fisicamente, mas há alguns no eBay, e uma cópia digital está disponível no arquivo da Internet há um tempo, mas não é a melhor qualidade. Ver esta versão é algo para fãs e conclusões hardcore que adoram a série e querem experimentar tudo o que você tem a oferecer. Para mim, foi uma curiosidade que estou feliz por ter explorado, revivendo as lembranças de um desenho animado tão fantástico.

A maioria dos fãs concorda que a primeira temporada é o Gargoyles da melhor maneira possível, e não gostam de falar sobre Golias Chronicles, e certamente começa forte, que este filme é uma versão condensada. Sua popularidade ajudou a gerar mercadorias, um videogame, quadrinhos e uma série de figuras de ação, muitas das quais tenho sentado na minha prateleira, antiga e nova. A franquia continua a retornar e se libertar da maldição de pedra para outro voo, de qualquer maneira. Não estou contendo minha respiração, mas vendo essa história novamente, espero que os rumores sejam verdadeiros para que possam viver novamente.