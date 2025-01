Garland alerta contra abuso de poder do Departamento de Justiça em discurso de despedida

O procurador-geral Merrick Garland despediu-se com lágrimas nos olhos e alertou para os riscos de “grave injustiça” para aqueles que abusam do poder do Departamento de Justiça.

Grande parte dos comentários de despedida de Garland foram uma defesa da agência que ele liderou nos últimos quatro anos, ao mesmo tempo que fazia acenos velados às ansiedades daqueles que têm interesse no futuro do Departamento de Justiça.

“Os mesmos poderes que permitem ao procurador federal procurar justiça também criam o potencial para graves injustiças”, disse Garland, acrescentando que o Departamento de Justiça deve sempre lembrar-se da “diferença entre o que podemos fazer e o que devemos fazer”.

E sublinhou a necessidade de o departamento manter a sua independência da Casa Branca e do Congresso.

“Assumimos esse compromisso não porque a independência seja necessariamente exigida constitucionalmente, mas porque é a única forma de garantir que as nossas decisões de aplicação da lei estão livres de influência partidária”, disse ele.

Muitos dos comentários de Garland pareceram ser uma garantia para o pessoal de carreira que permanecerá após a transição, um grupo que ele chamou de “coração e alma” do departamento.

“É obrigação de cada um de nós seguir as nossas regras não só quando é fácil, mas também quando é difícil, especialmente quando é difícil. É obrigação de cada um de nós seguir as nossas regras mesmo quando… e especialmente quando as circunstâncias que enfrentamos não são normais”, disse ele.

Mas grande parte também parecia ser dirigida a novos funcionários da administração Trump, um grupo que inclui três membros da equipa de defesa pessoal de Trump, bem como Pam Bondi, uma antiga procuradora-geral da Florida que ajudou Trump a contestar os resultados das eleições de 2020.

Ele sublinhou a necessidade de iniciar investigações e apresentar acusações apenas quando houver uma base adequada para o fazer, e a necessidade de o Departamento de Justiça manter a sua independência.

“O Procurador-Geral deve garantir que este Departamento procure justiça, apenas com justiça”, acrescentou mais tarde.

Isso incluiu insistir em apelar ao “respeito pela integridade dos nossos agentes, advogados e pessoal de carreira”, bem como à protecção da liberdade de imprensa.

Essa ligação ocorre no momento em que o indicado do FBI, Kash Patel, ameaça “ir atrás” de jornalistas.

Garland também abordou as críticas feitas ao departamento de que ele foi politizado, comentários muitas vezes baseados em investigações sobre o presidente eleito Trump.

“Ao longo dos anos, alguns criticaram o departamento, dizendo que ele permitiu que a política influenciasse a sua tomada de decisões. Essas críticas muitas vezes vêm de pessoas com opiniões políticas opostas, cada uma das quais levanta pontos exactamente opostos sobre o mesmo conjunto de factos”, disse ele. disse.

“A história contada por algumas pessoas fora deste edifício sobre o que aconteceu dentro dele está errada. Vocês trabalharam para buscar justiça, não política. Essa é a verdade, e nada pode mudá-la.”

As preocupações sobre o futuro do Departamento de Justiça foram reveladas na quarta-feira, quando legisladores democratas bombardearam Bondi com perguntas sobre como ele responderia à pressão de Trump sobre como usar os poderes do departamento.

Trump apelou a consequências para vários dos seus adversários, levantando preocupações de que voltará a pressionar funcionários do Departamento de Justiça para conduzirem investigações sobre os seus inimigos.

E Bondi recusou-se a dizer se nomearia um procurador especial para rever quaisquer ações potencialmente ilegais tomadas por Trump.

Esses receios correspondem a uma sondagem recente que concluiu que apenas dois em cada 10 americanos se sentem “extremamente” ou “muito” confiantes de que o Departamento de Justiça agirá de forma justa e apartidária durante o seu segundo mandato.

Mas a audiência também foi um local para os republicanos exporem as suas queixas ao Departamento de Justiça, uma agência que consideram já arruinada pelos elementos políticos que os democratas temem que possam surgir.

“Notei quantas vezes você foi questionado sobre o uso de armas no Departamento de Justiça, como se fosse uma possibilidade teórica que poderia acontecer no futuro”, disse o senador Josh Hawley (R-Mo.) durante o conferência. público.

“Todos nós sabemos que o uso de armas ocorreu como nunca vimos antes na história americana sob este governo.”

