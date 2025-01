Gaza, 10 mil cadáveres sob os escombros

11h08

O Hamas disse que um dos prisioneiros palestinos que deveria ser libertado ontem sob um acordo de cessar-fogo não foi libertado, disse o Times of Israel, citando a agência de notícias judaica Ynet. O relatório cita uma declaração do departamento de informação de prisioneiros do grupo terrorista, que afirma estar trabalhando com mediadores e a Cruz Vermelha para “pressionar Israel a cumprir a lista de prisioneiros acordada”. Segundo a Ynet, as 90 pessoas libertadas incluem 69 mulheres, incluindo uma menor, oito menores do sexo masculino e 12 homens condenados por crimes relativamente menores, como incitação, identificação com terrorismo e conduta desordeira.