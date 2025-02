Por que os perus reais têm penas de cauda longa? Por que os olhos de cães e gatos brilham à noite? Que poderes de carro correr? Essas foram algumas das conversas que um gapal de apenas quatro anos teria com seu pai, Gd Naidu, em sua casa, Gopal Bagh em Coimbatore, enquanto alimentava os animais, examinou jornais e lia carros durante seu tempo livre no início da década de 1940.

O Sr. Naidu, nos últimos anos, conduziu experimentos científicos e manifestações para estudantes em seu instituto liderado por organizações benéficas GD toda semana e os incentivou a fazer perguntas. Arthur Hope Politécnico e Arthur Hope College of Technology começaram, eles deram contribuições para o Plano de Estudo do Curso de Ciências Domésticas da Universidade de Avinashilingam, e era essencial estabelecer a Universidade Agrícola de Tamil Nadu em Coimbatore.

Com suas inovações e experimentos, Naidu ficou conhecido como ‘Edison of India’, e o legado que ele deixou após sua morte em 4 de janeiro de 1974 foi enorme. O ator Madhavan interpretando o renomado inventor e engenheiro em um próximo filme biográfico Tamil, intitulado ‘GDN’, é um testemunho de sua influência. As filmagens para o filme começaram em Coimbatore na terça -feira (18 de fevereiro de 2025).

Um prodígio de ciências

A Inquisição Científica de Naidu ficou evidente para sua adolescência.

Nascido em 23 de março de 1893, em Kalangal, no distrito de Coimbatore, a GopalSamy Doraisamy Naidu era tão travesso e rebelde quanto estudante que seu pai tinha que tirá -lo da escola e fazê -lo trabalhar no campo. O Sr. Naidu leria livros à tarde, ensinando a si mesmo vários assuntos.

Um dia, enquanto caminhava no campo, o Sr. Naidu, que tinha cerca de 18 anos, encontrou uma garrafa vazia com um rótulo. Eu não conseguia entender o que era porque não era bem versado em inglês. Ele perguntou a um inspetor de renda que Kalangal visitou no dia seguinte e explicou que era uma garrafa de analgésicos feita pela empresa dos EUA Parke Davis. O Sr. Naidu pegou a ajuda do inspetor para escrever para a empresa e finalmente começou a importar a medicação. Ele vendeu remédios para os moradores, e esse foi seu primeiro negócio.

Um fascínio por carros

Em uma cidade que só tinha carros dirigidos por bois ou cavalos, os veículos a motor eram uma entidade desconhecida. Um dia, Lancashire, um funcionário inglês, montou em Kalangal em uma bicicleta, e esse se tornou o ponto de virada na vida do Sr. Naidu. Ele não apenas ficou fascinado pelo veículo, mas também estava curioso sobre sua operação. Ele caminhou até Coimbatore, olhando para as fábricas e veículos motorizados com espanto. Ele trabalhou como garçom, ganhou dinheiro e comprou a bicicleta do Sr. Lancashire. Ele desmontou o veículo, entendeu sua operação e o reuniu novamente com um carro lateral.

Ele trabalhou na casa de Sir Robert Stanes à noite, ganhou dinheiro, aprendeu inglês e mecânica em sua oficina e, com suas economias, comprou um ônibus. Ele operava entre Pollachi e Palladam e logo começou a gerenciar a UMS Transport Company.

Ele viajou para o exterior, estabeleceu vínculos comerciais com alemães, inovou o Electric Razor (Rasant) em 1935 e patenteou na Europa. Então ele inventou a máquina de votação, o relógio de rádio e o extrator de suco de laranja, entre outros. Ele também tinha um profundo interesse em agricultura, educação técnica e Siddha.

Sua pesquisa, inovações e empresas atraíram líderes e pessoas de todas as áreas da vida de diferentes partes da Índia e do exterior a Coimbatore.

Quando ele morreu, marcou a morte de um gênio, no qual o ex -ministro principal de Tamil Nadu, CN Annurai, disse uma vez: “Nossa sociedade não fez uso do intelecto de Naidu. Suas invenções são um recurso muito valioso para a sociedade.