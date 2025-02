Gear Hal Trivial, funcionário do Hospital Rutheng Reng apoiou o custo de atendimento para o paciente de BPJ centenas de milhões

Manggarai, vivo -Chegada do Departamento Administrativo negligente, não emite uma carta de elegibilidade de participação (SEP) de pacientes com BPJs que fazem vários funcionários médicos no Hospital Regional de Rutheng, Manggarai Regnce, East Nusa Tenggara (NTT) por responsabilidade conjunta de substituir Os custos de atendimento do paciente RP130 milhões.

Uma fonte disse que ele e alguns de seus amigos tiveram que assumir o risco devido à negligência de outros. O dinheiro substituto foi deduzido da taxa de serviço (Jaspel) para novembro e dezembro de 2024, o que fez Jaspel perder por 2 meses.

O SEP é um documento que mostra que pacientes com saúde BPJS estão registrados e têm o direito de obter serviços de saúde em hospitais hospitalizados.

A fonte que solicitou que seu nome não foi escrita admitiu que a equipe médica do Hospital Regional de Rutheng havia proferido protestos ao governo por que certas partes dos erros devem ser assumidas por outras partes que realizaram bem o SOP.

“Eles reduzem as taxas de serviço de vários funcionários”, disse a fonte VIVA, Sexta -feira, 31 de janeiro de 2025.

Ele disse que o corte de Jaspel ocorreu depois que o Hospital Regional de Rutheng cuidou de um paciente pediátrico que não foi publicado em setembro.

Os pacientes infantis entraram pela primeira vez na sala de emergência registrada como um paciente que participou de BPJs.

Mas por 1,5 meses, o paciente foi tratado na UTI e depois na sala de tratamento, então sabia -se que o departamento administrativo não publicou sep para ele.

Portanto, o paciente é considerado um paciente geral, mas o custo é assumido pelo hospital.

“O paciente pediátrico foi tratado na sala da UCI de 13 de novembro a 30 de dezembro de 2024. Então era o nome da carta de setembro, a carta foi publicada no salão administrativo como prova de que esse paciente era pacientes com BPJ”, disse.

Em suas disposições, o SEP foi emitido o mais tardar 3×24 horas após a hospitalização dos participantes do BPJ, mas nesse caso o partido responsável por publicá -lo.

“Porque não é publicado para que o tempo do paciente não possa ser reivindicado. E aqueles que compensam são todos os quartos que trataram essa criança”, disse ele.

Ele disse novamente que as políticas tomadas pela administração eram contrárias às regras aplicáveis.

“Não há diretrizes técnicas que dizem que deve haver um dinheiro dos funcionários. Somos forçados a pagar dinheiro”, continuou ele.

O desconto que ele disse estar dividido de acordo com a unidade que gerenciava o paciente. Detalhados da seguinte forma, a câmara de emergência era IDR 800.000, UCI IDR 1.700.000 Sala, IDR 1.700.000 Hall Administrativo, LOTO IDR 800.000 quartos.

A quantidade de dinheiro que será devolvida, disse ele, foi de RP130 milhões.

“O sistema de pagamento concorda com o nominal por sala, por exemplo, a sala de emergência é de 800.000. × 800. Isso aplica todos os quartos mencionados”, explicou.

O escritório do RS rejeita entrevistas

Enquanto isso, a seção administrativa do Hospital Regional Rutheng, Rosa Delima Agusta Jeni Moa se recusou a ser entrevistada por telefone. Em vez de esclarecer, ele realmente descobriu a fonte de informações que as transmitiram à mídia.

“Eu pergunto, quem é a notícia?

Embora ele tenha pedido uma entrevista por telefone, os repórteres de Jeni Keukeuh que tiveram que vir diretamente.

“Eles só vêem, porque não temos cortes no momento. Eles só veem (irmão) na segunda -feira às 9, porque estou ocupado, então a notícia é clara na segunda -feira, estou esperando”.

Relatório: Jo Kenru/ NTT