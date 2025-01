‘Geladeira’ líquida, Azka acaba gostando de Dangdut e é bom em jogar Dangdut com Boiyen

Jacarta, VIVA – O filho de Deddy Corbuzier com Kalina Octaranny, Azka Corbuzier, de repente se viu no centro das atenções. Quem poderia imaginar que este homem que agora entrou na universidade com sua aparência feroz e corpo musculoso gostaria de dangdut?

Este fato foi revelado recentemente quando Azka e Boiyen apareceram em um podcast. feche a porta. Vamos continuar percorrendo o artigo completo abaixo.

Até a própria Azka conhece uma das músicas dangdut da velha escola que é familiar às crianças dos anos 80 e 90. Depois de pesquisar sobre o pai, Deddy Corbuzier era quem tocava a música até memorizá-la.

“Eu conheço uma música maldita, eu sei que você conhece. “Eu gosto do papai, ele me mostrou.” Azka Corbuzier disse enquanto abria o celular.



“Terorejing, terorejing. Neng ayo neng.” disse Boiyen, que respondeu ao grito entusiasmado de Azka.

“Isso mesmo, isso mesmo.” Azka disse.

Investigue a música, é uma música chamada. ‘títulos’ que foi lançado em 1987. Azka então mostrou sua habilidade e memorização da música de Johnny Iskandar com OM PMR.

“Neng, vamos, vamos brincar com os amigos. Neng ayo neng, vamos brincar de namorado com namoradas de verdade, minha mente está tonta, não é bom. Pegue kebo (sim, apenas kebo-kebo)” Azka cantou, seguida por Boiyen.

“Asiik Azka de repente Dangdut”, Boiyen disse.

“Bem, aqui está uma ideia, uau, é divertido, a música acabou, ainda está arrasando. Então, se você gosta de dangdut, tente reciclar essa música. Você canta.” Boiyen disse desafiando o filho de Deddy Corbuzier.

Além disso, na época do podcast de Boiyen com Azka Corbuzier, a dançarina também convidou Azka para dançar.

Ele pediu a Azka que se levantasse e o seguiu dançando a música What’s Important is Happy cantada por Dapur 61 e Jamal Mirdad.

Boiyen cantou a música enquanto dançava, mas a própria Azka parecia envergonhada e riu na cadeira em que estava sentada. A própria Azka então balançou o corpo na cadeira em que estava sentada.

“Estou estudando agora” Azka disse.

Azka então se levantou com Boiyen e dançou ao ritmo de Boiyen. A própria Azka parecia seguir os movimentos de Boiyen sem hesitação.

De repente, o upload atraiu imediatamente muitos comentários de internautas. Não são poucos os que não acreditam que a figura brilhante de Azka realmente goste de dangdut.

“Eu realmente não esperava, mas foi muito divertido. A música é antiga, mas muito divertida.” comentários de internautas.

“A aparência e o corpo forte de Azka não significam necessariamente que ela seja feroz.” disse outro internauta.

“Apenas Boiyen pode descongelar uma geladeira de 2 portas.” disse outro internauta.

“Somente Boiyen pode fornecer produtos fundidos para geladeiras”, disse outro

“Hahaha, é tão engraçado, já gosto de dangdut.” disse outro.