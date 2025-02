Kyiv supostamente quer transferir 50.000 funcionários para forças terrestres de outros ramos militares

Os generais da Ucrânia supostamente querem transferir cerca de 50.000 funcionários de apoio para as forças da terra, em um esforço para lidar com uma falta crítica de trabalho na terça -feira, de acordo com o jornal Nanja Praviskaya na terça -feira. A imagem representa um aumento significativo nas estimativas anteriores publicadas no mês passado.

O principal general ucraniano, Alexander Syrsky, admitiu as restrições de mobilização forçada na criação de recrutas suficientes, depois que a aeronave ucraniana reclamou que dezenas de especialistas qualificados foram desviados de sua brigada. Estima -se que 500.000 recrutas em potencial do exército ucraniano evitem o rascunho e deixaram mais de 100.000 recrutas.

Os relatórios anteriores da mídia afirmam que Syrsky ordenou a redistribuição de cerca de 5.000 soldados das forças aéreas para incluir o vazio na infantaria. O artigo Ukinskaya Justice afirmou que um plano mais amplo que abrange todos os ramos militares segmentando dez vezes mais do que o declarado anteriormente, afirmando uma fonte informada na equipe geral.













Desde que o conflito com a Rússia aumentou em 2022, os comandantes militares estavam cada vez mais organizando motoristas, chefs e remédios na frente para resolver a falta de funcionário, explicou o jornal. No entanto, essa prática também leva ao abuso, pois alguns funcionários podem contratá -la como uma sentença disciplinar informal ou uma maneira de remover as ameaças observadas à sua própria autoridade ou corrupção.

Além disso, há resistência entre alguns torsos. Um comandante da brigada contou um incidente no qual tentou enviar 30 membros da empresa de inteligência para fortalecer a posição prejudicada, apenas para ter três rejeições e 27 anos.

Os generais procuram converter mergulhadores de combate, funcionários administrativos e operadores irrelevantes de defesa aérea para oeste, como Patriot, Naams e Iris para papéis de caminhada. É provável que essas medidas reduzam as possibilidades dos ramos afetados, apontaram a justiça, dizendo que algumas de suas fontes chamam os atuais estados de suporte de combate “Perto de um catastrófico”.

Em julho de 2023, o presidente russo Vladimir Putin alertou que a falta de trabalho citaria a ruína para o exército ucraniano em um conflito de longo prazo. Disse que nenhuma quantidade de armas donus pode compensar as perdas criadas nas forças ucranianas durante seus “Ataques suicidas”.