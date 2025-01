General Hospital Spoilers: O que vem por aí para Lulu e Dante?

hospital geral continua a captar o interesse dos telespectadores. A faixa atual do show gira em torno de Lulu Spencer, que foi ressuscitada do coma depois de anos. Agora que ela e Dante voltaram de Praga, os fãs estavam ansiosos para se aprofundar na dinâmica da dupla. Então, o que está acontecendo entre Lulu e Dante no General Hospital?

Aqui estão os spoilers mais recentes do General Hospital para explicar as vibrações entre o ex-casal.

Como será o reencontro de Lulu e Dante em General Hospital?

Como os fãs sabem, Lulu e Dante tiveram um reencontro emocionante há um mês, depois que o primeiro acordou do coma. Dante não conseguia acreditar que Lulu estava viva diante de seus olhos. Lulú correu para abraçar o ex-marido, a quem confessou seu amor antes do trágico incidente. Ao tentar pular em seus braços, Lulu tropeçou, mas Dante a segurou, refletindo a centelha e a paixão entre o casal.

Além de sua ligação com Dante, os fãs também viram Lulu ficando mais preocupada com sua filha Charlotte. Ela estava determinada a se reunir com sua filha, independentemente das circunstâncias perigosas que viriam. Como resultado, ela e Dante viajaram para Praga para localizar Charlotte e trazê-la de volta para casa em segurança. Porém, as coisas acabaram tomando um rumo perigoso para a dupla.

Depois de ouvir um tiro, Charlotte e Valentin fugiram. Lulu perdeu a calma e começou a acusar Dante de deixar Valentin escapar. No entanto, Dante o aconselhou a procurar ajuda da polícia. Embora Lulu não conseguisse ir além do objetivo de encontrar o filho, Dante queria seguir o caminho certo, confiando nas autoridades. Essas opiniões opostas viraram as coisas de cabeça para baixo para eles.

Desde que os ex-namorados voltaram, eles têm compartilhado vibrações frias e se evitado. Lulu culpa Dante pela perda da filha. Será interessante ver como Lulu e Dante conseguem esclarecer suas diferenças.