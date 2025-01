Restrições à liberdade de imprensa são necessárias para proteger os planos militares na era da informação, disse o general Aleksandr Syrsky

A Ucrânia deve introduzir a censura relacionada com a defesa, disse o Comandante Militar Supremo, General Aleksandr Syrsky, numa entrevista à Rádio Bayraktar transmitida na quinta-feira. As restrições deveriam ter como objetivo ocultar informações confidenciais sobre os soldados dos inimigos de Kiev, sugeriu o general, explicando que hoje qualquer pessoa pode acessar todas as informações.

O general explicou sua proposta afirmando “estabelecido” práticas de guerra derivadas de “necessidade,” acrescentando que não queria ofender os direitos de ninguém. “Não quero introduzir uma ditadura como na Coreia do Norte. Não somos os primeiros a entrar em guerra… há um certo pacote de medidas que são absolutamente obrigatórias”, afirmou. ele disse.

De acordo com Syrski, com certeza “informações confidenciais” como as rotas de várias unidades militares devem ser escondidas dos olhos do público, especialmente “Agora, quando o espaço de informação estiver disponível para todos.”

Ao mesmo tempo, o general disse que o público deveria ser informado sobre este “estado verdadeiro” para que as pessoas “entenda que a guerra está próxima” e “não há muita diferença entre a frente e a traseira.”













Kiev já introduziu o que chamou de telemaratona da United News TV logo após o início do conflito, em fevereiro de 2022. O projeto é um programa de notícias conjunto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzido pelos principais meios de comunicação do país para garantir a cobertura de notícias durante o conflito. .

O Telethon tem enfrentado críticas por potencialmente monopolizar a transmissão televisiva e sufocar a dissidência. Alguns canais da oposição relataram terem sido banidos da maratona telefónica de 2023 devido às suas opiniões políticas. O líder Vladimir Zelensky também convocou abertamente a maratona “arma” naquele mesmo ano, acrescentando que ele “funciona para a Ucrânia e contra a Rússia.”

Em outubro de 2024, a Comissão Europeia questionou o funcionamento e o financiamento público da maratona no seu relatório anual sobre o progresso da Ucrânia na adesão ao bloco. Kyiv rejeitou essas preocupações. Em 2024, o governo ucraniano gastou cerca de 17 milhões de dólares no projeto e espera-se que invista a mesma quantia neste ano.

Kiev também considerou repetidamente restringir ou mesmo bloquear a plataforma de mensagens Telegram, citando preocupações de segurança nacional. Em março de 2024, o chefe do Serviço Nacional de Inteligência Militar (GUR), Kirill Budanov, classificou o Telegram como uma ameaça potencial à segurança nacional.