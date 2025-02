“Estou muito feliz e aceito essa candidatura com grande paixão, determinação e entusiasmo, a atitude de que, nesses anos difíceis, tentei apresentar todos os dias para a minha cidade”.

Com essas palavras no auditório do aquário em Gênova, depois de mudar a sala para um grande afluxo de pessoas, Pietro Pipiocchi, o atual prefeito de Gênova, ele aceitou o investimento para o prefeito do Centro do Centro do Centro para o Centro – A coalizão -a coalizão -a coalizão.

“Fiz considerações internas após a eleição do Presidente Bucci: Pude pensar que já contribuí. Mas aqueles que receberam em suas vidas em suas vidas Portanto, decidi aceitar essa candidatura, que foi solicitada por muitos amigos que fazem parte de uma coalizão muito próxima. Queremos colocar os cidadãos no centro porque estão no meio de tudo. Nosso papel é um serviço para os cidadãos, não muito. Somos anos -luz desde o gerenciamento do cliente ”.

Agência ANSA Agência ANSA Gênova municipal, candidato Silvia Salis do centro – Esquerda – Notícias – ANSA.IT Silvia Salis é candidata do centro -para a partida dos municípios em Gênova. “Genova M5s deu a luz verde da candidatura do Dr. Silvia Salis – lê uma nota – para uma coalizão progressiva. (ANSA)

“Silvia Salis eu não a conheço. Certamente ele é uma pessoa que expressa a história do sucesso e que todo o meu respeito e até a minha admiração diz, porque eu também mostrei que ele mostrou muito, tão ferrado e torcido. Isso foi afirmado pelo candidato ao prefeito de Gênova para o centro Pietro Piciocchi após o anúncio de que Silvia Salis, Vicaria Vicaria del Coni, o convidará para a presidência do prefeito. “Juntos, temos o nome do nosso primeiro filho, porque meu primeiro filho se chama Eugenio e seu filho é chamado Eugenio. Ele me surpreendeu um pouco porque não existe um nome tão recorrente. Mal posso esperar para conhecê -la e ser capaz de me medir com ela ”, acrescentou o candidato. “A perda das vozes dos reformistas? O mundo reformista se concentra no progresso da cidade e empregos. Acredito que somente em nós pode encontrar um parceiro confiável e será nossa tarefa explicar ainda mais ”.

