Georgia Tech Yellow Jackets x Notre Dame Fighting Irish: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

Notre Dame Fighting Irish @ Georgia Tech Jaquetas Amarelas

Registros atuais: Notre Dame 7-5, Georgia Tech 6-7

Como assistir

Quando: Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 14h30 horário do leste dos EUA

Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 às 14h30 horário do leste dos EUA Onde: Pavilhão McCamish – Atlanta, Geórgia

Pavilhão McCamish – Atlanta, Geórgia TV: Rede CAC

Rede CAC Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Notre Dame desfrutou de uma casa de três jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles e os Georgia Tech Yellow Jackets se encontrarão em uma batalha ACC às 14h30 horário do leste dos EUA na terça-feira no Pavilhão McCamish. Ambos chegam ao confronto amparados por vitórias confortáveis ​​nos jogos anteriores.

Notre Dame acaba de marcar o maior número de pontos em toda a temporada. Eles simplesmente não puderam ser parados no domingo, pois derrotaram facilmente Le Moyne por 91-62. Com essa vitória, os Fighting Irish aumentaram sua média de pontuação para 75,8 pontos por jogo.

Entre os líderes do ataque estava Tae Davis, que acertou 6 de 10 a caminho de 24 pontos mais seis rebotes. Além disso, também acumulou quatro rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde dezembro de 2023. Outro jogador que fez a diferença foi Logan Imes, que marcou 11 pontos e duas roubadas de bola.

Notre Dame quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Le Moyne derrotou apenas seis.

Enquanto isso, depois de decepcionantes 56 pontos em seu último jogo, Georgia Tech fez questão de somar alguns pontos contra o Alabama A&M no sábado. Georgia Tech venceu o Alabama A&M por 92-49. Os Yellow Jackets adquiriram o hábito de expulsar os adversários das quadras, tendo vencido cinco jogos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

Georgia Tech contou com os esforços de Jaeden Mustaf, que marcou 13 pontos, sete rebotes e seis assistências, e Lance Terry, que acertou 8 de 14 a caminho de 22 pontos. Mustaf teve dificuldade em se equilibrar contra Duke no último sábado, então este foi um passo na direção certa. A equipe também contou com a ajuda de Javian McCollum, que marcou 18 pontos.

Notre Dame aumentou seu recorde para 7-5 com a vitória, que foi a terceira consecutiva em casa. Quanto à Georgia Tech, a sua vitória elevou o seu recorde para 6-7.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Notre Dame vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 37,2 rebotes por jogo. Não é como se a Georgia Tech estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 39,1. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Notre Dame não teve muito espaço para respirar no confronto contra Georgia Tech no encontro anterior, em março, mas ainda assim saiu com uma vitória por 84-80. A Notre Dame tem outra vitória na manga ou a Georgia Tech vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Notre Dame venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Georgia Tech.