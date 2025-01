Geórgia x Notre Dame onde assistir: canal de TV, horário de início do Sugar Bowl, probabilidades do playoff de futebol universitário

O último confronto das quartas de final da temporada 2024-25 futebol universitário Os playoffs apresentam dois dos programas mais icônicos da história do futebol universitário: o campeão da SEC (2) Georgia enfrenta (7) Notre Dame no Sugar Bowl.

Notre Dame chegou à segunda fase graças a uma vitória por 27-17 sobre o Indiana, que foi muito mais desigual do que o placar final indicava. O Fighting Irish liderou por 27-3 faltando menos de cinco minutos para o final, antes que uma série de pontos dos Hoosiers fizesse o placar parecer muito mais próximo do que o jogo realmente estava. O quarterback Riley Leonard foi eficaz e a defesa foi sufocante, embora a vitória tenha tido um custo, já que o time perdeu o atacante titular Rylie Mills pelo resto da temporada devido a lesão.

A Geórgia começa sua campanha nos playoffs do futebol universitário nas quartas de final, tendo sido despedida como campeã da SEC. No entanto, tem seus próprios problemas de lesão, com o quarterback titular Carson Beck confirmado para estar afastado este ano após sofrer uma lesão no cotovelo na vitória do SEC Championship Game contra o Texas. Gunner Stockton está pronto para fazer seu primeiro início de carreira no Sugar Bowl contra uma defesa de Notre Dame em dificuldades.

Georgia e Notre Dame são sinônimos de futebol universitário do mais alto nível, mas este será apenas o quarto encontro entre os dois programas. Os Bulldogs conquistaram todos os três confrontos anteriores, incluindo uma vitória por 17-10 no Sugar Bowl que selou um campeonato nacional e vitórias em ambas as extremidades de uma série de idas e vindas em 2017 (em South Bend) e 2019 (em Atenas). .

Como assistir Geórgia x Notre Dame ao vivo

Data: quarta-feira, 1º de janeiro | Tempo: 20h45, horário do leste

Localização: Caesars Superdome – Nova Orleans, Louisiana

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Geórgia x Notre Dame: jogadores para ficar de olho

Riley Leonard, quarterback, Notre Dame: O quarterback do Fighting Irish está à altura do hype desde que foi transferido do Duke e entra nas quartas de final como um dos principais sinalizadores de ameaça dupla do país. Leonard é um dos cinco zagueiros no nível da conferência de poder, com 1.900 jardas em passes e 700 jardas em corridas nesta temporada. Seus 15 touchdowns corridos ficaram em 15º lugar entre todos os jogadores da FBS e em quinto lugar entre os zagueiros.

Xavier Watts, DB, Notre Dame: O duas vezes All-American registrou sua 13ª interceptação na carreira no primeiro round do CFP e totalizou 10 tackles, o recorde de sua carreira, na vitória. Watts é considerado não apenas um dos melhores zagueiros, mas também um dos melhores defensores de todo o país nas últimas duas temporadas e, como um dos capitães do time, terá grande participação na preparação do Notre Dame. pela primeira vitória contra a Geórgia.

Jeremiah Love, RB, Notre Dame: Com sua corrida para touchdown de 98 jardas contra o Indiana na primeira rodada do CFP, Love estendeu sua seqüência de corridas para touchdown em todos os jogos desta temporada. Ele acumulou 1.057 jardas corridas na temporada e é o único jogador da FBS que correu para um touchdown em todos os jogos desta temporada e continua a estender seu recorde escolar para a maioria dos jogos consecutivos com um touchdown corrido.

Jalón Walker, LB, GeórgiaWalker, vencedor do Prêmio Butkus de 2024 como o melhor linebacker do país, lidera a Geórgia em tackles para derrota com 10,5 e é o co-líder do time com 6,5 sacks. Walker fez grandes jogadas quando seu time mais precisava delas durante todo o ano. Ele teve um sack na vitória da temporada regular no Texas e também teve três tackles para derrota na vitória do SEC Championship Game contra os Longhorns.

Trevor Etienne, RB, Geórgia: Embora tenha perdido tempo devido a uma lesão na segunda metade da temporada, o desempenho de Etienne na disputa pelo título da SEC ressaltou seu valor para os Bulldogs. Etienne teve 94 jardas em 16 corridas e dois touchdowns na vitória, incluindo o gol da vitória na prorrogação. Etienne tem nove partidas e totalizou 571 jardas (5,1 jardas por corrida) e nove touchdowns no ano.

Artilheiro Stockton, QB, Geórgia: Entrado em ação quando Carson Beck foi eliminado do SEC Championship Game, Stockton está pronto para começar sua primeira carreira em um grande palco. Stockton liderou o ataque da Geórgia com gols de 75, 61 e 72 jardas em três de suas primeiras quatro posses contra o Texas. Antes do SEC Championship Game, Stockton esteve em ação em apenas três jogos nesta temporada, completando 13 de 16 passes para 135 jardas.

Previsões e escolhas do Sugar Bowl

Essas equipes são comandadas por seus defensores e dado o calibre dos atletas nas trincheiras, podemos esperar uma luta de pedra. A Geórgia provavelmente também jogará de forma conservadora para manter Stockton fora de situações de pressão. Notre Dame provavelmente não se importaria com uma disputa de pênaltis, já que os Fighting Irish têm sido muito mais produtivos e consistentes ofensivamente, mas também são bons o suficiente para vencer um jogo com poucos gols. Escolha: Menos de 45,5

O comprovado modelo de computador da SportsLine prevê 10 surpresas absolutas durante o campeonato de futebol universitário e a temporada de playoffs. Visite SportsLine agora para ver todos eles e obter opções para cada jogo do modelo que simula cada confronto 10 mil vezes.