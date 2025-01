Geórgia x Notre Dame onde assistir: canal de TV, transmissão ao vivo, probabilidades do Sugar Bowl, transmissão, previsão, escolha

Após os jogos da primeira rodada no campus, o College Football Playoff muda para locais tradicionais para as quartas de final. Para a Geórgia, é uma cena familiar. Os Bulldogs não perdem um jogo de bowl há seis anos. Esse não é o caso de Notre Dame, que não ganha um jogo importante de bowl desde 1994 no Cotton Bowl, muito antes do advento do BCS e mais tarde do CFP.

Este é o momento decisivo de Notre Dame? Ou o Big Easy é outra parada fácil para os Bulldogs, cujas duas últimas aparições no bowl também marcaram a maior margem de vitória na história do bowl? Os Bulldogs superaram o Florida State por 60 pontos no Orange Bowl na última temporada e conquistaram o título nacional com uma derrota de 58 pontos sobre o TCU em 2023.

Mas este ano parece diferente, não é? As cinco principais defesas da Geórgia no passado regrediram ao nível mais baixo em 11 anos, sendo uma das 35 primeiras unidades. Notre Dame não está apenas vencendo, está ganhando muito com um ataque imparável e uma defesa entre os 10 primeiros, incluindo a melhor defesa de passe nos playoffs (96,9 de classificação de passe do oponente). Além disso, a Geórgia está pronta para enviar o titular Gunner Stockton para a briga como zagueiro.. Ele tentará ultrapassar seu colega Riley Leonard, que tem mais touchdowns na carreira (75) do que tentativas de passe de Stockton (51).

O Sugar Bowl é um lugar de boas lembranças para os fiéis da Geórgia, que comemoraram seu primeiro campeonato nacional em 1980 com uma vitória contra o Notre Dame. Os Bulldogs estão 3-0 contra os irlandeses. A questão é se o passado tem alguma importância com os irlandeses renovados em cena.

Este confronto do Sugar Bowl foi originalmente programado para ser disputado no dia de Ano Novo mas após o ataque mortal de caminhão em Nova Orleans o O jogo acabou sendo adiado para quinta-feira..

Onde assistir Geórgia vs. Notre Dame ao vivo

Data: quinta-feira, 2 de janeiro | Tempo: 16h, horário do leste

Localização: Caesars Superdome – Nova Orleans, Louisiana

TV: ESPN

Acompanhe as atualizações AO VIVO enquanto Georgia enfrenta Notre Dame no Sugar Bowl.

Geórgia x Notre Dame: o que você precisa saber

O Gunner Stockton consegue fazer grandes lançamentos em situações cruciais? Vamos ser sinceros: a posição de quarterback não foi necessariamente tão crítica para o sucesso da Geórgia em comparação com os anos anteriores, mas perder Carson Beck ainda é um grande soco no estômago. No entanto, há uma fresta de esperança e talvez os Bulldogs ganhem uma pequena vantagem com Beck fora desta temporada. Stockton certamente não tem o braço de Beck pronto para a NFL, mas o reserva é um corredor melhor do que seu antecessor. Talvez seja apropriado que Beck tenha possuído e dirigido um Lamborghini nesta temporada, enquanto Stockton continua dirigindo um Ford F-150 1984. Stockton é um piloto duro e, ousamos dizer, um artista “corajoso”. Essas são qualidades que podem ajudar um time em um jogo acirrado, mesmo que não seja do tipo conhecido por fazer arremessos de mais de 30 jardas. Ele liderou a Geórgia em três gols no segundo tempo de sua vitória na prorrogação contra o Texas no SEC Championship Game, então a experiência em jogos grandes não é mais uma questão.

Notre Dame ficará sem seu melhor atacante defensivo: Notre Dame conseguiu vencer apesar de perder vários titulares devido a lesões ao longo da temporada, mas será que a profundidade dos irlandeses será desafiada mais do que nunca contra a Geórgia? Os irlandeses perderam o tackle defensivo All-American Rylie Mills devido a uma lesão no joelho na vitória nos playoffs contra o Indiana. Mills foi uma força dominante na última metade da temporada e liderou o time com 7,5 sacks, incluindo 4,5 nos últimos cinco jogos. Ele também teve 27 pressões de quarterback. Numa temporada que já viu as derrotas dos avançados Jordan Botelho e Boubacar Traore, poderão os irlandeses permitir-se mais uma derrota? Mills não é apenas o líder em sacks, mas também o capitão do time, e alguém em quem o técnico Marcus Freeman se apoiou para encorajar seus companheiros em campo. “Você não pode substituir Rylie Mills”, disse Freeman.

Gabriel Rubio substituiu Mills e teve um desempenho sólido, especialmente quando perseguiu um recebedor do Indiana em uma tela para forçar um terceiro e curto. O All-American sênior Howard Cross III voltou contra o Indiana depois de perder os últimos três jogos da temporada regular devido a uma lesão, mas será que ele está a todo vapor para as quartas de final?

Quem leva vantagem nas trincheiras? O sucesso de Notre Dame baseia-se em correr a bola; O sucesso da Geórgia depende de parar a corrida. Notre Dame tem uma média de 222,4 jardas corridas por jogo em comparação com as 35 melhores defesas corridas da Geórgia (127,8 ypg). Retardar o running back Jeremiyah Love (touchdowns corridos em todos os jogos nesta temporada) e o quarterback Riley Leonard (15 touchdowns corridos) é crucial para os Bulldogs, especialmente com os irlandeses lutando para lançar contra a maioria dos oponentes (nº 101 nacionalmente no ypg). A defesa da Geórgia não está nem perto das paredes impenetráveis ​​que construíram o campeonato dos Bulldogs nos últimos anos, mas eles ainda estão focados em parar o jogo corrido. Se isso falhar, Notre Dame, que marcou 42 touchdowns como equipe (o maior desde 1989), terá uma vantagem gigantesca.

Previsão e escolhas de Notre Dame x Geórgia

A Geórgia é a ligeira favorita (-1,5), segundo o consenso da SportsLine, o que me faz pensar. Os Bulldogs entram nos playoffs por 1 a 9 contra o spread como favoritos nesta temporada. Não há dúvida de que a Geórgia teve um calendário mais difícil do que o Notre Dame, e a rotina se mostrou com duas vitórias na prorrogação no final da temporada, mas nos perguntamos se os Bulldogs estão permitindo que os adversários ditem melhor o ritmo desses jogos, resultando em uma situação mais acirrada. . resultados menos esperados. Gunner Stockton parece ser um jogador zagueiro, mesmo que não seja o passador mais talentoso, mas isso funciona a favor de Notre Dame com uma das melhores defesas de passe do país. Tudo aponta para uma vitória do Notre Dame, mesmo com a capacidade de Kirby Smart em preparar seus times para os playoffs. Escolha: Notre Dame SU

