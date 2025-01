Gerard Butler, de Den of Thieves 2, explica por que Nick se junta aos vilões

Mordomo Gerardo recentemente compartilhou insights sobre a surpreendente mudança de sua personagem em Covil dos Ladrões 2: Pantera. Em uma entrevista recente, ele explicou por que o detetive Nick O’Brien passou de policial a criminoso. A sequência explora essa mudança através da evolução da parceria de Nick com Donnie, interpretado por O’Shea Jackson Jr.

Gerard Butler revela por que Nick se torna um vilão em Den of Thieves 2

Em entrevista exclusiva com o diretoGerard Butler revelou por que seu personagem, o detetive Nick O’Brien, se volta para o crime em Den of Thieves 2: Pantera. A ascendência de Nick deriva de lutas pessoais e profissionais. “Ele não se sente apoiado pela polícia. Ele é divorciado. A vida não tem sido tão boa. Mas ele tem Donnie, e Donnie é algo a que aspirar”, compartilhou Butler, explicando a motivação de Nick para colaborar com Donnie de O’Shea Jackson Jr., o criminoso que o enganou no primeiro filme.

Butler detalhou como a transformação de Nick foi alimentada pela desilusão e pela frustração. “No final do último filme, ele pensou: ‘Estou ferrado e esse cara é bom.’ Então isso meio que o aniquilou… mas também o trouxe de volta à vida”, disse ele. O filme explora como o relacionamento deles passa de adversários a parceiros em um assalto, levando a dinâmicas inesperadas dos personagens.

O diretor Christian Gudegast, na mesma entrevista, descreveu a sequência como “um filme de amigos” focado na mudança de vínculo de Nick e Donnie. “É realmente uma espécie de história de amor entre Nick e Donnie. “Esses dois americanos se encontram em um lugar estranho no exterior e Nick obviamente mudará de lado no filme”, disse Gudegast. Ele explicou que o filme explora como os papéis dos policiais e dos criminosos muitas vezes se sobrepõem.

A sequência apresenta um novo grupo criminoso chamado Panteras. Gudegast compartilhou que os personagens são baseados em pessoas reais que conheceu na Europa. “Todos esses personagens são baseados em pessoas reais que conheci e com quem estive nos Bálcãs e na Europa”, revelou. Ele acrescentou ainda que Donnie, inicialmente um estranho, conquista seu lugar no grupo ao demonstrar suas habilidades.

Den of Thieves 2: Pantera chegará aos cinemas em 10 de janeiro.