Gerard Butler: Para 300, os atores eram enviados ao hospital todos os dias

Embora o filme 300 mostrasse conflitos brutais na tela Mordomo Gerardo Ele relembrou como o elenco vivenciava suas próprias batalhas intensas todos os dias no set.

O que aconteceu com Gerard Butler durante as filmagens de 300?

Ao falar com a People, Butler falou sobre sua experiência nas filmagens de 300, o épico filme de guerra de Zack Snyder ambientado durante as Guerras Greco-Persas. Butler explicou como a representação dessas cenas de luta extremas causou tantos ferimentos que exigiram hospitalização.

“Lembro-me de que todos os dias eles levavam alguém ao hospital”, disse Butler. “Você estava brigando, você se vira e tem um cara lá embaixo que estava com uma lança enfiada no olho. Outra vez, você se vira e tem um cara que caiu e quebrou o tornozelo. Quero dizer, foi uma loucura.

No filme, Butler interpreta Leônidas, o rei de Esparta, que lidera 300 soldados na batalha contra mais de 300.000 forças persas. Lançado em 2006, 300 se tornou um sucesso estrondoso, arrecadando US$ 456 milhões em todo o mundo com um orçamento de US$ 65 milhões. O sucesso ajudou a lançar a carreira de Butler como estrela de ação, que continua proeminente até hoje.

Mais tarde na entrevista, Butler descreveu algumas das piores lesões que sofreu nos sets. Enquanto surfava no Chasing Mavericks de 2012, Butler quase se afogou.

“Achei que tinha acabado”, disse Butler. “Tiveram que me tirar, me levar para o hospital, me tirar, me dar o desfibrilador. Quero dizer, foi intenso.”

Durante as filmagens de Butterfly on a Wheel de 2007 Butler disse que sua co-estrela Pierce BrosnanEle o empurrou diretamente contra uma parede e machucou o pescoço.

“Batemos na parede de um telhado, uma parede de um metro de altura, a toda velocidade, em um Range Rover”, disse Butler. “Destruiu meu pescoço e foram mais de 300. Eu já estava muito espancado aos 300.”

Mesmo com todos esses ferimentos de batalha, Butler disse que “não trocaria isso por nada no mundo”.

O mais recente filme de ação de Butler, Den of Thieves 2: Pantera, já está nos cinemas.

