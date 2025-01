Gerenciando resíduos, NU colabora com Power Pro para formar uma comunidade resiliente e um centro de empreendedorismo social

Jacarta – O presidente geral de Nahdlatul Ulama (NU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), juntamente com o CEO da Power Pro Pte LTd, Leiven Tsai, assinaram um memorando de entendimento para estabelecer o Centro para Comunidade Resiliente e Empreendedorismo Social no prédio do conselho executivo da NU, Jacarta, na segunda-feira . , 13 de janeiro de 2025.

Este programa é um esforço para resolver o problema dos resíduos e transformá-los num bem comercial. Portanto, a NU está muito entusiasmada em colaborar com esta empresa porque implementou a sua tecnologia em vários países.

“O que é concebido como um projeto colaborativo entre a PB NU e a Power Pro Lte é um projeto de negócio de resíduos que envolve a comunidade, neste caso a família”, disse ele em sua declaração por escrito.

 Nahdlatul Ulama (NU) Presidente Geral Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) com CEO Powe

Este é também um esforço para melhorar a economia da comunidade, além de conscientizar sobre a preocupação com o meio ambiente. Porque o lixo doméstico é muitas vezes considerado trivial.

“Este programa terá como objectivo melhorar a economia das famílias, transformar o modo de vida das pessoas num ambiente mais limpo, mais amigo do ambiente e mais saudável”, afirmou.

Este programa, continuou Gus Yahya, também está alinhado com a agenda da NU para melhorar a qualidade de vida da comunidade através das famílias através do GKMNU.

Entretanto, Leiven Tsai disse que a colaboração com a NU foi um passo para envolver a comunidade nos esforços para converter resíduos em produtos comerciais. “Não podemos chegar perto de colaborar com a comunidade a menos que colaboremos com a NU”, disse ele.

A NU é uma importante organização que ajuda a promover o empreendedorismo social e a gestão de resíduos, bem como a promover modelos de negócios inovadores baseados nas necessidades das famílias.

“O objetivo da Power Pro Pte Ltd é aproveitar a oportunidade para transformar resíduos familiares em produtos”, disse ele.

Os produtos produzidos a partir deste programa são móveis e materiais de construção. Este programa também está previsto para produzir fertilizantes orgânicos.

Este programa funcionará também como um centro de inovação, educação e implementação de programas para superar desafios urgentes como a pobreza, a resiliência climática e a sustentabilidade socioeconómica da sociedade. O plano é que isso seja implementado primeiro nas grandes cidades. No entanto, isso ainda precisa de um estudo aprofundado.

A assinatura deste memorando de entendimento também contou com a presença do presidente do PB NU, Ahmad Suaedy, do secretário do Lakpesdam NU, Ufi Ulfiah, e de membros da Power Pro Pte Ltd.