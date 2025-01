Gerindra dá parabéns a Megawati Soekarnoputri e deseja-lhe sempre saúde

Jacarta, VIVA – O diário presidente do Partido Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, desejou um feliz aniversário à presidente geral do PDIP, Megawati Soekarnoputri. Onde o quinto presidente da República da Indonésia comemora hoje o seu 78º aniversário.

“Nós, como presidente diário do Partido Gerindra, nos unimos para desejar um feliz aniversário a Madame Megawati, que ela esteja sempre saudável e sob sua proteção”, disse Dasco no Complexo Parlamentar, Senayan, Jacarta, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

No entanto, Dasco admitiu que não sabe quando ocorrerá a reunião planejada de Megawati com o presidente do Partido Gerindra e presidente geral, Prabowo Subianto. É que, disse ele, Prabowo iria para a Índia hoje.

“Não recebi nenhuma informação (sobre a reunião Megawati-Prabowo), mas parece que Pak Prabowo partirá por volta das 14 horas”, disse o vice-presidente do RI DPR.

Megawati Soekarnoputri comemora hoje seu 78º aniversário. No entanto, o porta-voz do PDIP, Guntur Romli, disse que Megawati e sua família comemorariam seu aniversário em Batu Tulis, Bogor.

“A própria Sra. Megawati Soekarnoputri comemorou simplesmente com sua família, amigos e representantes dos quadros do PDI Perjuangan de forma limitada e fechada em Batu Tulis”, Guntur Romli.