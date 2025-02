Gerindra Sentil RRI afeta as demissões de massa relacionadas à eficiência do orçamento: não deve ser assim

Yakarta, vivo – A rescisão de emprego (PHK) que aconteceu com vários jornalistas e funcionários da instituição de rádio pública da República da Indonésia (LPP RRI) se tornou o foco público.

Dizem que a política de eficiência orçamentária implementada no governo do presidente Pabowo Subianto é o principal gatilho para a redução do trabalho na instituição de transmissão.

Uma das estações RRI, o proprietário da conta do Instagram @Ainizzaa, compartilhou seu coração esculpindo por cargas de vídeo virais nas redes sociais.

No vídeo, o locutor RRI Pro 2 Ternate transmitiu sua compreensão da política de eficiência, mas também destacou os impactos sociais que as famílias dos funcionários afetados sentem.

Curhatan tocou o locutor de Rri

“Senhor, sabemos que a eficiência orçamentária que você está fazendo neste momento, isto é, para apoiar para que seus programas possam funcionar bem. Como comer de graça para crianças”, disse ele em um vídeo visto na terça -feira, 11 de fevereiro, 2025.



“Mas você pensou que, quando de manhã conseguiu -Phk, ele deve ser disparado devido à eficiência que você fez?

O orçamento da RRI é RP.

O RRI LPP experimentou um aparador de orçamento de RP300 bilhões de RP1,7 bilhões em 2025. O porta -voz da LPP RRI, Yonas Markus Tuhulanuw, enfatizou que a RRI apenas reduziu alguns dos membros da equipe freelancer cujos contratos não se estendiam.

“Mesmo assim, a última opção nas decisões e políticas do Conselho de Administração relacionada a pessoal ou contribuinte independente”, disse Yonas na segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

Respondendo ao vídeo viral, a história oficial do partido Gerindra também fez comentários.

 As redes sociais oficiais da Gerindra Sentil RRI relacionadas a demissões em RRI

O partido que geralmente é o presidente da República da Indonésia considera que os cortes no orçamento não devem levar a demissões em massa.

“Não deve ser assim após a eficiência orçamentária. A gestão presidencial para gestão fiscal inclui:

A identificação e rescisão dos gastos do governo não é essencial, não tem impacto ou vazamentos. Centro de capacidade fiscal do governo para gastos prioritários. Gerenciamento fiscal adaptativo de situações globais e nacionais.

Essa é uma lacuna muito grande entre a direção do presidente e a implementação. @Rri_oficial,“Escreva a conta oficial de Gerindra enquanto rotula a conta oficial da RRI.

Esta declaração indica que há uma diferença entre as políticas lançadas pelo Presidente Prabowo e a implementação feita em campo.