‘GHMC Parishkaram Property’ aos sábados entre 22 de fevereiro e 29 de março

Uma visão do Escritório Central da Grande Corporação Municipal de Hyderabad em Hyderabad. Arquivo | Crédito da foto: Nagara Gopal

A Greater Hyderabad Municipal Corporation realizará ‘Parishkaram dos impostos sobre a propriedade’ todos os sábados entre 22 de fevereiro e 29 de março em todos os seus escritórios do Circle, para resolver problemas fiscais para a propriedade de tais longas -metragens.

O programa de reparo de reivindicações, que será realizado entre as 10h e as 13h, abordará questões como problemas fiscais, solicitações de revisão (RPS), correções nas avaliações de impostos sobre a propriedade, pagamentos por meio de faturas / faturas coletores / rtg, liquidação de atrasos on -line, casos judiciais, problemas de ignição, auto -avaliação e outras questões relacionadas a impostos, uma declaração de GHMC informado.