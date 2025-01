Ghost Cat Anzu Blu-ray e datas de lançamento digital definidas para filme de anime

GKIDS finalmente anunciou o Gato Fantasma Anzu Data de lançamento em Blu-ray e digital de seu mais recente filme de anime de fantasia sobre a maioridade, baseado no mangá de mesmo nome de Takashi Imashiro. Isso aconteceu depois que o filme estreou nos cinemas dos EUA em novembro de 2024.

“A precoce adolescente Karin é abandonada pelo pai na zona rural do Japão. Morando em um templo com seu avô, ela conhece Anzu, um gigante ‘gato fantasma’ e um notório preguiçoso encarregado de cuidar dela”, diz a sinopse. “Desconfiada de seu novo guardião, Karin sabota os biscates de Anzu para os habitantes da cidade e faz amizade com os excêntricos espíritos da floresta locais. Em um esforço para conquistar Karin, Anzu acidentalmente faz um acordo com o diabo e o inferno começa.”

Ghost Cat Anzu estará disponível para aluguel ou compra em plataformas digitais a partir de 26 de janeiro. Será seguido pelo lançamento em Blu-ray em 4 de março, que incluirá recursos bônus. Desde sua estreia, o filme obteve 86% de pontuação no Popcornmeter em tomate podrecom base em mais de 50 avaliações.

O filme anime é dirigido pelos artistas Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, com Keiichi Suzuki (EarthBound) fornecendo a música. O elenco inclui Mirai Moriyama como Anzu, Noa Gotô como Karin, Munetaka Aoki como Tetsuya, Miwako Ichikawa como Yuzuki, Keiichi Suzuki como Oshô e muito mais. Isso marca a estreia na direção de Yôko Kuno, que foi filmado pela primeira vez em live action, com animação rotoscopiada baseada nesta filmagem. É uma produção da Shin-Ei Animation e Miyu Productions, enquanto Shout! Studios é responsável pela sua distribuição.