Gili Trawangan eleita o destino turístico número um do mundo

Lombok, AO VIVO – A mídia estrangeira Traveland Leisure coloca o destino turístico Gili Trawangan em Lombok, West Nusa Tenggara, em primeiro lugar no mundo. Naturalmente, isto acrescenta uma nota positiva de que a Indonésia é realmente tida em conta no sector do turismo.

Leia também: Estuprando seu filho biológico em Lombok, pai preso pela polícia

Para informação, o governo do Presidente Prabowo Subianto tinha anteriormente como objectivo o crescimento económico atingir 8 por cento e isto poderia ser alcançado através do sector do turismo. De facto, os dados de 2022 indicam que o sector do turismo foi capaz de gerar um PIB de 4,3 por cento ou 842.303,16 mil milhões de rúpias, divisas turísticas de 4,26 mil milhões de dólares e absorver uma força de trabalho do turismo de 21,26 milhões de pessoas em 2021. Role para saber mais, vamos lá!

O membro da Comissão VII da Câmara dos Representantes, Bambang Haryo Sukantono, disse anteriormente que uma coisa que pode ser otimizada é o setor do turismo. Porque, segundo ele, esta indústria tem um claro efeito económico multijogador noutros sectores, como a indústria transformadora, as MPME e os serviços.

Leia também: Escolha o bonito, vários métodos de professores em Lombok supostamente abusam sexualmente de 10 alunos

“O nosso turismo ainda não está a ser totalmente utilizado neste momento, embora tenhamos um turismo natural e cultural abundante que outros países não têm”, disse Bambang Haryo no seu comunicado, citado na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

 Vários turistas estrangeiros sentam-se em um restaurante na praia de Gili Trawangan, vila de Gili Indah, Tanjung, North Lombok, NTB. (foto ilustrativa) Foto: ENTRE FOTOS/Ahmad Subaidi

Leia também: Depravado! Líderes de internatos islâmicos, seus filhos e até professores santriwati abusivos em Lombok

Este político do Partido Gerindra afirmou mesmo que os destinos turísticos de mar e praia poderiam realmente ser um pilar para melhorar o sector económico.

“Também na nossa costa, que tem 81.290 quilómetros de extensão, 40 por cento pode ser aproveitada para turismo marítimo, snorkeling, mergulho, e isso é algo que digo que outros países não têm”, concluiu.

Entretanto, um dos líderes jovens da NTB, Sam Sjafriel, também mencionou o mesmo sobre os destinos turísticos serem uma fonte de economia local para a comunidade local.

“Os nossos pais têm vindo a limpar terras aqui desde a década de 1970, e nós realmente protegemos a natureza, tanto os elementos terrestres como os elementos marinhos”, disse Sam, um dos líderes jovens originais das NTB, numa discussão sobre os destinos turísticos das NTB.

Sam disse que a NTB tem 80 por cento da sua receita regional original, cuja média provém de destinos turísticos.

“Há muito tempo que dependemos dos destinos turísticos aqui. É por isso que criamos uma lei consuetudinária que existe desde os tempos antigos, ninguém pode brigar por terras comerciais, e como resultado do que conseguimos aqui fizemos uma mesquita, oração salão, ajudou a construir escolas e, claro, compensou os órfãos para que eles também tivessem um futuro como as crianças fora da NTB em geral”, concluiu Sam.