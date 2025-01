Gingrich: Os afegãos que lutaram ao lado dos americanos deveriam receber ‘nível incomum de apoio e tratamento’

O ex-presidente da Câmara, Newt Gingrich (R-Ga.), Disse no domingo que os afegãos que lutaram ao lado dos americanos “contra o Taleban” deveriam receber “um nível incomum de apoio e tratamento”.

“Como vocês sabem, com aquela partida caótica, havia dezenas de milhares de afegãos dispersos, alguns deles ainda separados de suas famílias”, disse Margaret Brennan, da CBS News, no programa “Face the Nation”, destacando a retirada do Afeganistão no final de 2021. por parte dos Estados Unidos.

“Muitos deles trabalharam para o governo dos Estados Unidos. Deveria Trump prolongar o processo legal deste programa e trazer esses afegãos para cá? Você pediria ao Congresso que aumentasse o limite atual para o número de afegãos que chegam? ele acrescentou.

“Acho que os refugiados afegãos que lutaram ativamente ao lado dos americanos, salvaram vidas americanas e tentaram ajudar a derrotar o Talibã… acho que merecem um nível incomum de apoio e tratamento”, respondeu Gingrich.

No domingo, o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan disse que o presidente Biden tomou a decisão estratégica certa em relação à retirada do Afeganistão em 2021.

“A história julgou bem a decisão estratégica que o presidente Biden fez, olhando três anos atrás, e continuará a julgar bem”, disse Sullivan numa entrevista ao programa “State of the Union” da CNN.

“Do ponto de vista de que se ainda hoje estivéssemos no Afeganistão, os americanos estariam a lutar e a morrer; A Rússia teria mais influência sobre nós; “Seria menos capaz de responder aos principais desafios estratégicos que enfrentamos”, acrescentou.

Um relatório recente de membros republicanos da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara, analisando a retirada, criticou o Presidente Biden por uma tarefa apressada que foi realizada apesar dos conselhos de aliados e conselheiros e que resultou em mortes desnecessárias.

“Trabalhei em tudo durante o período da retirada incrivelmente desastrosa do presidente Biden. Tentei trabalhar com várias pessoas e fiz podcasts com pessoas que estavam tentando tirar pessoas do Afeganistão que legitimamente deveriam ter sido ajudadas pelo governo dos Estados Unidos”, disse Gingrich em sua aparição no “Face the Nation”.

The Hill entrou em contato com a equipe de transição de Trump e com a Casa Branca para comentar.

