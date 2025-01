GO 117 Revogação: O ministro Lokesh diz às autoridades para encontrar uma solução aceitável para todas as seções

O Ministro do Desenvolvimento de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, Nara Lokesh, na terça -feira (28 de janeiro), ordenou que os funcionários proporem uma solução aceitável para todas as seções com relação à retirada do Go 117.

GO 117 foi uma ordem emitida pelo governo anterior do Partido do Congresso YSR (YSRCP) para reestruturar escolas do governo. De acordo com essa ordem, as classes III, IV e V das 4.731 escolas primárias no estado foram designadas para 3.345 escolas primárias e secundárias, o que resultou em um aumento na taxa de abandono nas escolas do governo.

Ao ir a uma reunião de revisão com funcionários da escola e departamentos de educação intermediária, ele pediu às autoridades que coletassem opiniões de partes interessadas no nível do campo antes de tomar uma decisão a esse respeito.

Os funcionários informaram o ministro sobre as opiniões e sugestões reunidas nas reuniões preparatórias realizadas no nível de campo sob a supervisão dos colecionadores do distrito e do diretor do Departamento de Educação Escolar.

Lokesh também queria que as autoridades se certificassem de que nenhum aluno deixasse enquanto fazia esses exercícios. Ele também discutiu a lei de transferência de professores e pediu às autoridades que reunam contribuições dos professores e de suas várias associações. Enfatizando a necessidade de tirar proveito da tecnologia para melhorar as habilidades de aprendizagem entre os alunos e beneficiar os professores, pediu que eles declarassem todos os sábados como “dia da bolsa” e introduzisse atividades co-curriculares para os alunos.

Aplicação para professores

O ministro também ordenou que as autoridades desenvolvessem um pedido unificado para os professores, substituindo várias aplicações existentes. A iniciativa de vincular os identificadores de Aadhar para confirmar que o número real de alunos nas escolas deve ser concluído o mais rápido possível, disse ele e pediu às autoridades que preparassem o modelo de educação de Andhra Pradesh, que seria discutido com diferentes seções do público.

A reunião também discutiu as reformas propostas a serem introduzidas no Departamento de Educação Intermediária. A reunião contou com a presença do Secretário de Educação Escolar, Kona Sashidhar, diretora de educação escolar, Vijay Rama Raju, diretor de educação intermediária Kritika Shukla e diretora do estado do estado de Samagra Shiksha B. Srinivasa Rao.