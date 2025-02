Godzilla menos um 2 e dado, terá um grande orçamento grande que o primeiro filme

Foi dada uma atualização para o novo filme de Godzilla de Takashi Yamazaki.

Yamazaki dirigiu Godzilla menos um, que foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em dezembro de 2023. Apesar de ser feito por menos de US $ 15 milhões, o filme foi um grande sucesso e obteve mais de US $ 110 milhões na bilheteria mundial.

Além de dirigir o filme, Yamazaki também escreveu o roteiro e serviu como um supervisor de VFX em Godzilla menos um. O filme ganhou os melhores efeitos visuais no Oscar em março de 2024.

Foi anunciado em novembro de 2024 que Toho está trabalhando oficialmente em um novo filme de Godzilla. Yamazaki reescreve, direto e manipula as tarefas do VFX.

Por VariedadeYamazaki confirmou recentemente nos prêmios da Sociedade de Efeitos Visuais que atualmente está trabalhando nos scripts e scripts gráficos do novo filme de Godzilla.

Yamazaki também disse que este novo filme de Godzilla terá um orçamento maior que Godzilla menos, embora uma figura exata não tenha sido mencionada.

Os detalhes do enredo para o novo filme de Yamazaki Godzilla permanecem em segredo neste momento. Resta saber se há ou não personagens do filme de 2023 para o novo filme. Uma data de lançamento ainda não foi anunciada.

Godzilla menos um está transmitindo atualmente na Netflix.

“No Japão do pós -guerra, Godzilla traz uma nova devastação a uma paisagem e queimou. Sem intervenção militar ou ajuda do governo à vista, os sobreviventes devem se unir diante do desespero e lutar contra um horror implacável ”, diz a sinopse do filme.

Yamazaki também está trabalhando em seu primeiro filme em inglês, Grandgear, que será lançado através da Sony Pictures. Esse filme, que será produzido por JJ Abrams, também não tem uma data de lançamento no momento.