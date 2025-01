Goldberg revela sua maior preocupação antes da festa de aposentadoria da WWE

WWE Hall da fama e ex -campeão universal Goldberg Ele está se preparando para sua partida final, programada para este ano. Ele foi visto no WWE Bad Blood 2024, onde teve um confronto acalorado com o campeão mundial dos pesos pesados ​​Gunther.

Após sua troca no WWE Bad Blood 2024, Goldberg anunciou que voltaria à WWE em 2025 para sua festa de aposentadoria. Embora haja muita especulação sobre seu oponente final. Muitos acreditam que o campeão mundial de peso mundial da WWE, Gunther, poderia ser quem o encarou.

Recentemente, Goldberg apareceu no podcast de Carcast, ele compartilhou que está treinando duro para o jogo. Ele explicou que seus treinos mudaram ao longo dos anos. Ele disse: “Estou pensando: ‘Estou fazendo toda essa merda por uma noite’.

Ele continuou: “Concedido, eu não trabalho como costumava fazer. É um treinamento de 45 minutos em Jack Lalanne, em vez de todos os dias de Goldberg. Eu estico por 45 minutos. Eu costumava esticar apenas por dez minutos, mas agora tenho que esticar por uma hora e dez porque sou muito velho.

Enquanto Goldberg se prepara para seu último jogo, permanece uma preocupação em sua mente antes de sua luta de aposentadoria.

Goldberg WWE Retirement Party: O que realmente te preocupa?

No mesmo podcast, Goldberg admitiu que sua maior preocupação com sua festa de aposentadoria é seu ombro ferido. Ele fixo“Eu tenho que rastejar antes de correr. Todos sabemos que eu tenho um ombro bastante ferrado. Essa é a minha maior preocupação para entrar nesta partida de aposentadoria. Lembro -me de seis meses atrás, não poderia fazer nada. Vocês são todos, pequenos passos.

Ele continuou: “Tenho uma quantidade de tempo decente para se preparar. A realidade é que eu poderia treinar o máximo que pude até algumas semanas daqui a uma boa base para construir. Vou procurar células -tronco.

O membro do Hall of Fame reconheceu que ele ainda tem tempo para se preparar para o seu último jogo. Com Gunther, há rumores de que é seu último oponente, será interessante ver como o partido se desenvolve, especialmente levando em consideração seus estilos de luta contrastantes.