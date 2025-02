Goldman acusa Trump de ‘dezenas de crimes acusáveis’ nos primeiros dias na Casa Branca

O representante Dan Goldman (DN.Y.), que atuou como o principal advogado do primeiro julgamento político do presidente Trump, disse na quarta -feira que acredita que o presidente cometeu “dezenas de crimes acusáveis” desde que ele assumiu o cargo há um mês Há um mês, há um mês.

“Donald Trump, em seu primeiro mês, provavelmente cometeu dezenas de crimes acusáveis”, disse Goldman em Uma entrevista com o News ScrippsQuando perguntado se ele acredita que alguma das ações de Trump aumentou para o nível de um crime acusável.

“Está violando a Constituição à direita, à esquerda e ao centro”, acrescentou Goldman.

Goldman disse, no entanto, que um terceiro julgamento político para Trump nunca poderia ocorrer em um Congresso controlado pelo Partido Republicano e instou os democratas a encontrar outras maneiras de manter Trump manter.

“A realidade é que os republicanos controlam a câmera e controlam o Senado. E eles não apenas têm controle na maioria e, portanto, teriam que liderar qualquer tipo de investigação de julgamento político, mas demonstraram tanta falta de coluna e vontade e determinação para manter seu próprio poder “, disse Goldman” Sua própria autoridade no Congresso e simplesmente entrega a Donald Trump.

“Então, independentemente de haver ou não ofensas desgastadas, isso não está acontecendo. E devemos nos concentrar em outras maneiras de prestar responsabilidade em Donald Trump ”, continuou ele.

Goldman atacou numerosos movimentos que Trump adotou nas últimas semanas, desde cortes abrangentes até o trabalho federal até os esforços para expandir a autoridade da Casa Branca em várias agências regulatórias independentes.

Ele também chamou alguns dos movimentos da administração “imprudente” de Trump e disse que a abertura de servidores para sua Comissão de Eficiência do Governo (DUGO) para obter acesso aos dados pessoais dos americanos não apenas apresenta problemas de privacidade, mas também cria acesso a pontos para atores estrangeiros para Acesse os dados também.

“Donald Trump quer colocar todas as coisas no poder executivo sob o polegar, para que ele possa usar todas as agências do ramo executivo para seus próprios interesses pessoais e para sua própria remuneração política”, disse Goldman. “É absolutamente sem a lei muitas maneiras diferentes, incluindo o fato de você ter que retornar ao Congresso para que não seja independente”.

Goldman já criticou o papel de Dege-Arquitet Elon Musk no governo Trump, afirmando que o bilionário de tecnologia está “chamando o tiroteio”.

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

Fonte