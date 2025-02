Golfo do México renomeado ‘Gulfo de América’ pelo Google Maps for American Usuários

Google Recentemente renomeado Golfo do México na direção Golfo da América Em seu aplicativo Google Maps. Esse desenvolvimento surpreendeu muitas pessoas e agora está curioso sobre todos os detalhes em torno dessa mudança. Essa mudança segue a ordem executiva do presidente Donald Trump para mudar o nome da localização das fontes oficiais do governo.

Google Maps Us Usuários podem ver o novo Golfo da América

Os usuários americanos que usam o Google Maps agora verão o Golfo da América em seu mapa, em vez do Golfo do México.

O Google publicou uma declaração em X (anteriormente Twitter) Mencione como a empresa tem uma prática consistente de aplicar alterações de nome de acordo com suas atualizações de fontes oficiais do governo.

O Google também compartilhou um link para o site oficial do Geographic Name Information System (GNI). O GNI, desenvolvido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), é a organização que fornece o Google Maps para os nomes dos locais em seus mapas.

Além disso, o Google também mencionou que os usuários do mapa veriam o nome local oficial quando variaram entre os países, enquanto todos os outros veriam os dois nomes.

Esta mudança está seguindo um Ordem Executiva Do presidente Trump. A alteração está listada na Seção 4 da Ordem. Aqui, são fornecidas uma breve história da localização e suas diversas características.

No entanto, o governo mexicano se destacou contra essa mudança. O presidente mexicano Claudia Sheinbaum até escreveu uma carta ao Google para reconsiderar a decisão de mudar o nome do Golfo do México.

Além disso, o Golfo do México não é o único local do mapa que foi renomeado no Google Maps. O Monte Denali de Alasca foi renomeado para o Monte McKinley, em homenagem ao 25º Presidente dos Estados Unidos William McKinley. Curiosamente, McKinley foi o nome oficial da montanha reconhecido pelo governo federal, entre 1917 e 2015. No entanto, em 2015, a administração do presidente Barack Obama mudou para Denali.