Golpe de carvão: o juiz KV Viswanathan se recusa, CJI a reconstituir o tribunal

O juiz da Suprema Corte, KV Viswanathan, na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) se recusou a ouvir casos de fraude no carvão, dizendo que havia comparecido em um dos casos como advogado.

As petições procuram uma modificação de ordens anteriores do Supremo Tribunal que proibiam os tribunais superiores de aceitar recursos contra ordens de tribunais inferiores proferidas em processos criminais relacionados com alegadas atribuições ilegais de blocos de carvão.

O presidente do tribunal, Sanjiv Khanna, que chefiou a bancada composta pelos juízes Sanjay Kumar e Viswanathan, disse que reconstituiria uma nova bancada de três juízes para ouvir os casos na semana que começa em 10 de fevereiro.

O tribunal deliberou sobre o âmbito dos recursos e a aplicabilidade de ordens anteriores que restringiam os tribunais superiores de ouvir estes casos e solicitou à secretaria do tribunal superior que preparasse uma compilação abrangente de todas as petições pendentes relacionadas com os acórdãos de 2014 e 2017 que tinham sido apresentadas. tribunal superior da audiência. Recursos interlocutórios.

“A secretaria preparará uma compilação de todos os casos em que forem interpostos pedidos de licença especial (SLP) nos termos das decisões deste tribunal de 2014 e 2017…

“A nova bancada excluirá o juiz Vishwanathan e será formada na semana que começa em 10 de fevereiro de 2025. A questão principal será se a pessoa que busca a suspensão do julgamento não seguirá o procedimento CrPC, mas apresentará um SLP perante a Suprema Corte”, a ordem diz.

A princípio, o juiz Vishwanathan disse que estava no “caso Common Cause (a ONG que apresentou o PIL em casos de fraude no carvão). Este caso era da ED (Diretoria de Execução), mas ainda assim…”

Em 2014, o tribunal superior reservou 214 blocos de carvão atribuídos pelo Centro entre 1993 e 2010, após tomar nota dos PILs e ordenou um julgamento perante um juiz especial do CBI.

O tribunal ordenou que qualquer petição para suspender ou impedir a investigação ou julgamento só poderia ser apresentada ao Supremo Tribunal, impedindo efectivamente que outros tribunais considerassem tais petições.