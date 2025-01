Golpe do Patna Railway Claims Tribunal: ED realiza pesquisas em quatro locais

A Diretoria de Execução (ED) Patna realizou operações de busca em quatro locais ligados ao juiz RK Mittal e outros advogados em um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao suposto golpe do Patna Railway Claims Tribunal.

O ED, num comunicado oficial, disse que foram realizadas buscas em Patna, Nalanda e Mangaluru e prenderam três advogados, Bidyanand Singh, Parmanand Sinha e Vijay Kumar, na quarta-feira ao abrigo da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (PMLA) de 2002.

O DE afirmou ainda que foi encaminhado para custódia judicial após comparecimento ao tribunal especial da PMLA.

O ED lançou uma investigação com base nos FIRs registados pelo Central Bureau of Investigation (CBI) e pelo Anti-Corruption Bureau (ACB), Patna, sobre irregularidades/criminalidade em “escala massiva” nos casos de reclamações de morte apresentadas, processadas​ ​e decidido pelo Tribunal de Reivindicações Ferroviárias (RCT), Patna, contra funcionários públicos desconhecidos das Ferrovias sob várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Prevenção do Crime Corrupção de 1988.

De acordo com os FIRs, nos casos de ação por morte acidental, apenas uma parte do valor da indenização, efetivamente concedida aos demandantes, foi recebida pelos demandantes e a maior parte foi desviada pelos conspiradores.

A investigação do ED revelou que Bidyanand e sua equipe de advogados lidaram com cerca de 900 casos em que o juiz RK Mittal emitiu decretos/ordens de execução e uma compensação de aproximadamente Rs 50 milhões foi concedida aos demandantes.

É revelado que o Sr. Bidyanand e a sua equipa abriram e operaram as contas bancárias dos queixosos sem o seu conhecimento e utilizando as suas assinaturas e impressões digitais, transferiram o montante da reclamação recebido dos caminhos-de-ferro para as suas próprias contas ou levantaram-no em dinheiro.

Posteriormente, entregaram uma quantia aos demandantes como indenização.

As buscas resultaram na identificação de bens adquiridos pelos advogados e pelo juiz em seus nomes e na recuperação de registros físicos e digitais, incluindo cheques bancários em branco assinados e documentos em branco assinados pelos autores.

O ED afirmou que mais investigações estão em andamento.