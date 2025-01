Golpe do PDS de Bengala Ocidental: ex-ministro Jyotipriya Mallick recebe fiança

O tribunal da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de Calcutá na quarta-feira (15 de janeiro de 2024) concedeu fiança ao ex-ministro do Congresso de Trinamool, Jyotipriya Mallick. Ele recebeu fiança sob fiança pessoal de Rs 50 lakh e duas fianças de Rs 25.000 cada.

A Direção de Execução (ED) prendeu o Sr. Mallick em 27 de outubro de 2023 em conexão com uma fraude em que grãos alimentícios destinados à distribuição pública foram desviados e vendidos no mercado. Uma acusação foi apresentada contra o Sr. Mallick e outros em 12 de dezembro de 2023.

Leia também: A prisão do ministro Jyoti Priya Mallick desencadeia disputa política em Bengala Ocidental

A agência de investigação alegou que a magnitude do golpe envolvendo o sistema de distribuição pública (PDS) em Bengala Ocidental era de “9.000 a 10.000 milhões de rupias”. Dos quais, suspeita-se que 2.000 milhões de rupias tenham sido transferidos para Dubai, diretamente ou através de Bangladesh.

Mallick era Ministro do Departamento de Alimentação e Abastecimento quando ocorreu o suposto golpe. Quando foi preso, ele era Ministro do Departamento Florestal do Estado.

Outros acusados ​​de fraude foram o proprietário de uma fábrica de arroz, Bakibur Rahaman, e o ex-presidente do município de Bongaon, Shankar Adya. Ambos receberam fiança em agosto de 2024. O DE alegou que o Sr. Mallick tinha ligações estreitas com o Sr.

Embora o ED se tenha oposto à fiança do ex-ministro, alegando que ele era fundamental na fraude, os advogados que compareceram ao Sr. Mallick disseram que a sua saúde estava a deteriorar-se e não havia necessidade de prisão prolongada. Com a libertação sob fiança, o ex-ministro será libertado da prisão após 14 meses.

Mallick, um influente líder do Congresso Trinamool do distrito de North 24 Parganas do estado, foi o segundo ministro Trinamool a ser preso depois que o ex-ministro Partha Chatterjee foi preso no esquema de recrutamento escolar em julho de 2022. Chatterjee Ele ainda permanece atrás das grades. .