Google Maps para mudar o nome de ‘Golfo do México’ para ‘Gulf de América’

O Google disse na segunda -feira que o nome do Golfo do México mudará para o “Golfo da América” ​​no Google Maps assim que o sistema de nomes geográficos dos EUA for atualizado.

O Google Maps também mudará Denali no Alasca para “Mount McKinley”.

“Recebemos algumas perguntas sobre nomes no Google Maps. Temos uma prática de longa data para aplicar alterações no nome quando elas forem atualizadas em fontes oficiais do governo”. A empresa disse em uma publicação X.

Mas os usuários de outros países verão os dois nomes mostrados na fila com uma prática de dados longa, disse a empresa.

O presidente Donald Trump ordenou que o nome mudasse no dia de sua inauguração na semana passada, cumprindo sua promessa de campanha. Desde então, o governo federal implementou formalmente a diretiva para alterar o nome de ambos.

A mudança do Golfo do México é nova, mas nomear o pico máximo do país tem sido um tópico de debate há anos.

O governo Obama decidiu nomeá -lo formalmente em Denali em 2015, o nome que os nativos locais usavam uma vez.

O ex -presidente McKinley, para quem a montanha é nomeada mais uma vez, nunca visitou o Alasca. Seu nomeFoi usado pela primeira vezpara a cúpula em um artigo escrito por um mecanismo de busca de ouro em 1897 e foi popularizado após seu assassinato de 1901.

