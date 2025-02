Google muda o nome da baía mexicana

O Google Maps agora mostra ‘American Bay’ para usuários dos EUA após a ordem executiva de Trump

O Google Maps mudou o nome do Golfo mexicano para ‘US Bay’ para usuários nos Estados Unidos, depois que o comando executivo assinado no mês passado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, destinado a honra “Tamanho americano.”

Em 20 de janeiro, seu primeiro dia de plantão, Trump ordenou oficialmente que a baía fosse renomeada, citando seu significado para os EUA, e também ordenou que Denali, o pico mais alto da América do Norte, para obter seu nome anterior, Mount McKinley – em homenagem a 25. Presidente, William McKinley.

O Google explicou anteriormente que existe “Prática longa de aplicar uma mudança de nome quando foi atualizada em fontes oficiais do governo”.

Em uma postagem no blog na segunda -feira, uma gigante tecnológica anunciou que, após os nomes geográficos americanos dos sistemas de informação (Nest), ele mudaria oficialmente o ‘Golfo do Mexicano’ na ‘American Bay’, ele seguiria a atualização do Google Maps para refletir essa mudança.

Embora os usuários nos Estados Unidos agora vejam a 'American Bay', o Google continuará sendo chamado de 'Golfo Mexicano' no México. Os usuários de outros países verão os dois nomes: 'Golfo do México (Baía dos EUA)'. A empresa explicou que determina o nome com base nas configurações do local do usuário.













Essa abordagem é semelhante a outras características geográficas controversas ou diferentes, como o corpo da água entre o Japão e a Coréia, em alguns contextos internacionais rotulados como “o mar do Japão (mar oriental)”.

A renomeação da baía, no entanto, recebeu o retorno. O presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse que o México e a comunidade global ainda serão chamados de corpo aquático como uma baía mexicana, insistindo que os EUA “Não consigo auto -mudar o nome do corpo da água internacional” Isso foi reconhecido “Durante séculos.”

A baía, conectada ao Mar do Caribe e ao Oceano Atlântico, se estende ao longo da costa leste do México, a costa sudeste dos EUA -Ocidental Cúbica. O nome do Golfo do México foi usado por pesquisadores e criadores europeus por mais de 400 anos.

A renomeação também foi recebida com um retorno a países como o Reino Unido e o Canadá, e ambos prometeram continuar usando o nome original.

Embora a alteração do nome das baías seja implementada no Google Maps, a renomeação de Denalia ainda está enfrentando oposição e ainda não foi refletida na plataforma. Na semana passada, o governo legislativo do Alasca trouxe uma resolução que implorou a Trump para manter o nome Denali, enfatizando sua importância cultural para os nativos do Alasca. A resolução observou que o nome, que significa “alto”, usado por séculos e tem profunda importância histórica.