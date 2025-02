Google Splashy Show RP.

Yakarta, vivo – O banco Indonésia (BI) fornece esclarecimentos relacionados a erros na taxa de câmbio Rupiah que aparece no mecanismo de pesquisa do Google. No sábado, 1º de fevereiro de 2025, muitos usuários descobriram que a taxa de câmbio Rupiah foi significativamente fortalecida em RP8.170,65 em dólar americano.

O Google mostra uma figura de RP8.170,65 por dólar americano quando as pessoas procuram taxas de câmbio para o IDR para causar confusão. De fato, se se referir às informações oficiais do Bank Indonésia, a taxa de câmbio Rupiah em relação ao dólar americano é muito maior, que é de RP16.312 por dólar americano em 31 de janeiro de 2025.

Vendo essa discrepância, o Bank Indonésia imediatamente corrigiu informações incorretas e garantiu ao público obter dados precisos.

O chefe do Departamento de Comunicação do Banco da Indonésia, Ramdan Denny Prakoso, explicou que eles estavam coordenando com o Google Indonésia para corrigir o erro.

Ramdan disse que os números mostrados no Google não são a taxa de câmbio real.

“No que diz respeito às informações mais recentes da taxa de câmbio Rupiah, podemos transmitir que a taxa de câmbio USD/IDR RP8.170.65, como no Google, não é o nível que deve ser”, disse ele através de um comunicado.

Ramdan acrescentou que o Bank Indonésia está atualmente coordenando com o Google para corrigir o erro.

“Estamos coordenando com o Google Indonésia em relação à discrepância para fazer as correções necessárias”, disse ele.