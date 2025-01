Google vendeu ferramentas de IA para IDF após ataque do Hamas – Wapo

A gigante da tecnologia dos EUA estava supostamente com pressa para fornecer a tecnologia para vencer sua rival Amazon

O Google tem trabalhado com os militares de Israel desde as primeiras semanas da guerra de Gaza, competindo com a rival Amazon no fornecimento de serviços de inteligência artificial, de acordo com documentos da empresa obtidos pelo The Washington Post.

O relatório, publicado na terça-feira, afirma que os funcionários do Google se envolveram diretamente no fornecimento às Forças de Defesa israelenses de acesso a uma ferramenta de IA logo após o ataque do Hamas a Israel, que levou ao bombardeio de Israel e à invasão terrestre de Gaza.

Algumas semanas após o início da guerra, um funcionário da divisão Google Cloud intensificou os pedidos das IDF para acesso à tecnologia de IA, apesar dos esforços públicos da empresa norte-americana para se distanciar das operações militares israelitas, disse Wapo, citando documentos internos.

Outro documento revelou que o funcionário alertou que se o Google não fornecesse acesso, a IDF poderia recorrer à Amazon para serviços de computação em nuvem.

Em documento datado de novembro de 2023, o funcionário teria agradecido a um colega por atender ao pedido da IDF. Meses depois, pedidos adicionais de acesso a ferramentas de IA para as FDI foram feitos por funcionários do Google, mostram os documentos.













No ano passado, o Google demitiu mais de 50 trabalhadores que protestavam contra o Projeto Nimbus, um acordo de computação de US$ 1,2 bilhão que o Google e a Amazon assinaram com o governo israelense em 2021. Como parte do acordo, as empresas rivais construíram centros de dados em Israel e comprometeram-se a fornecer software em nuvem e serviços de armazenamento a vários departamentos governamentais.

Os activistas por trás dos protestos alegaram que as agências militares e de inteligência israelitas violavam regularmente os direitos humanos em Gaza. Os funcionários da empresa exigiram transparência sobre a forma como o seu trabalho está a ser utilizado, temendo que a tecnologia pudesse contribuir para prejudicar os civis palestinianos.

De acordo com o Post, os militares israelitas têm vindo a aumentar as suas capacidades de IA há anos, concentrando-se em imagens de vigilância e na identificação de alvos potenciais.













O meio de comunicação citou um alto funcionário não identificado das FDI dizendo no ano passado que os militares fizeram investimentos significativos em tecnologia de nuvem e outros sistemas de computação, muitas vezes em parceria com empresas americanas.

Gaby Portnoy, chefe da Administração Cibernética Nacional do governo israelense, sugeriu em uma conferência no ano passado que o Projeto Nimbus auxiliava diretamente as aplicações de combate das FDI.

“Por causa da nuvem pública Nimbus, coisas fenomenais acontecem em combate, o que é uma parte significativa da vitória – e não vou entrar em detalhes”, A mídia humana e computacional citou-o como tendo dito.

O relatório da WAPO afirma que os documentos não mostram especificamente como a tecnologia de IA poderia ser usada nas operações militares israelenses. No entanto, o meio de comunicação observou que os documentos mais recentes, de novembro de 2024, indicavam que o Google continuou a fornecer tecnologia de IA às FDI num momento de aumento dos ataques aéreos em Gaza, o que poderia afetar o número de mortos de civis.