Goosebumps Temporada 3: RL Stine sobre qual livro ele gostaria de ver adaptado

O veterano autor de terror RL Stine falou sobre o potencial arrepio 3ª temporada, após o retorno do show de terror ao Disney+. Todos os oito episódios da segunda parcela já estão disponíveis para streaming, depois de mais de um ano desde a estreia da série.

Que livro RL Stine quer adaptado para a terceira temporada de Goosebumps?

Embora Goosebumps ainda não tenha recebido a renovação da 3ª temporada, Stine já tem uma história em mente para a próxima temporada. Em uma entrevista recente, Stine revelou que adoraria ver a equipe criativa adaptar seu último livro Goosebumps, intitulado Casa dos arrepiosespecificamente seu primeiro livro sobre elfos.

“Bem, eles já fizeram meus favoritos. Eles fizeram The Haunted Mask na primeira temporada, e fizeram todas as coisas do Slappy na primeira temporada, então eles praticamente conseguiram”, disse Stine (via Prazo final). “Em algum momento, eu gostaria de ver talvez alguns dos novos Goosebumps. Você sabe, eu ainda vou. Acabei de me inscrever para escrever mais seis livros, mais seis livros de Goosebumps. Então, eu adoraria ver algumas das coisas mais recentes. Há Goosebumps: House of Shivers, é assim que se chama agora. Acabou de sair chamado Goblin Monday, que é meu primeiro livro sobre goblins. Eu adoraria vê-lo adaptado.”

A mais nova temporada intitulada The Vanishing é dirigida pelo veterinário de Friends, David Schwimmer. Vem dos produtores executivos Nicholas Stoller, Rob Letterman e Hilary Winston, com Letterman atuando como showrunner. A série também conta com os produtores executivos Neal H. Moritz, Iole Lucchese, Pavun Shetty, Conor Welch, Caitlin Friedman, Erin O’Malley, James Eagan e Karl Frankenfield. É uma produção da Sony Pictures Television, Disney Branded Television, Original Film, Stoller Global Solutions e Scholastic Entertainment.