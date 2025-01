Gotti: “Eu fiz uma escolha judicial, não política”

Queixa do primeiro -ministro para Almasri? “Eu tomei uma decisão judicial, não política. Como cidadão comum, não posso pedir renúncia. Vi aspectos do possível império e apresentei uma queixa, dever ”. O advogado disse que Luigi Li Gotti Rádio 24.

E com a questão de saber se o Romano Prod está na iniciativa de cujo governo era um representante, o advogado respondeu: “Nunca falei com isso na minha vida. Respondo à minha consciência”.

Quanto à acusação da defesa da máfia, “fiz várias coisas, incluindo a defesa dos colaboradores da justiça”. Foi Falcone quem se perguntou se eu estava disposto a assumir a defesa de Francesco Marino Mannoia porque ele ficou sem defesa e aceitou a ética “Eu respondi Gotti, lembrei -me de sua defesa de que os membros da família de Carabinieri mortos via Fani e Piazza Fontana e Calabrian família

