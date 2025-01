Governador, CM e líderes lamentam a morte do cantor P. Jayachandran

Líderes de todo o espectro político prestaram homenagem ao cantor P. Jayachandran, que encantou gerações de ouvintes com temas românticos duradouros, música leve e suave e música devocional.

O governador de Kerala, Rajendra Vishwanath Arlekar, disse: “Nossas mais profundas condolências pelo triste falecimento de Sri P. Jayachandran, famoso cantor. Sua voz cativante, que cativou o público durante seis décadas, acalmará o coração das pessoas. Que sua alma alcance Mukti”, disse ele.

O ministro-chefe Pinarayi Vijayan liderou o luto no Estado. Numa mensagem de condolências, Vijayan disse que as performances de Jayachandran transcenderam as fronteiras do tempo e ficaram gravadas na memória coletiva de gerações.

Vijayan disse que Jayachandran conquistou um nicho para si mesmo no mundo da música ao longo de uma carreira que durou seis décadas. Ele observou que o Sr. Jayachandran mostrou a beleza mágica da língua Malayalam através de suas performances.

O líder da oposição VD Satheesan disse que a voz melodiosa do Sr. Jayachandran irradiava fluidamente por várias oitavas e explorava sem esforço as nuances de ragas complexos.

O membro do Comitê de Trabalho do Congresso, Ramesh Chennithala, disse que as baladas de amor do Sr. Jayachandran hipnotizaram gerações.

O secretário de Estado do Partido Comunista da Índia (Marxista), MV Govindan, disse que Jayachandran imbuiu suas canções com emoções de amor, perda e saudade. Ele adquiriu status de ícone no mundo da música do sul da Índia.

O presidente estadual do Partido Bharatiya Janata (BJP), K. Surendran, disse que poucos cantores poderiam igualar o alcance e a habilidade de Jayachandran. Ele disse que as apresentações do cantor popular lotaram salas de concerto e estádios, e gerações cantarolaram as músicas para si mesmas.