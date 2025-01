Governador da Carolina do Norte, Cooper, comuta sentenças de 15 presos no corredor da morte em seu último dia de mandato

Governador da Carolina do Norte, Cooper, comuta sentenças de 15 presos no...

Governador da Carolina do Norte, Roy Cooper (D), na terça-feira penas de morte comutadas de 15 reclusos à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, coincidindo com a passagem de ano e o seu último dia de mandato.

“Essas revisões estão entre as decisões mais difíceis que um governador pode tomar, e a pena de morte é a sentença mais dura que o estado pode impor”, disse Cooper em comunicado.

Nenhum preso foi executado no estado desde 2006 devido a litígios em andamento.

“Após extensa revisão, reflexão e oração, concluí que as sentenças de morte impostas a estes 15 indivíduos deveriam ser comutadas, garantindo ao mesmo tempo que passarão o resto das suas vidas na prisão.”

Os reclusos ou os seus representantes pedem clemência após penas complicadas.

O estado tem atualmente 136 criminosos no corredor da morte, e o Gabinete de Perdão do Governador recebeu petições de clemência de 89 deles.

Muitos desses reclusos apresentaram petições ao abrigo da Lei de Justiça Racial de 2009, que permitia aos reclusos solicitar nova sentença em casos de preconceito racial demonstrados em processos judiciais que conduzissem a uma condenação à pena de morte.

Cooper disse que selecionou um pequeno grupo de presidiários para comutação devido a diversos fatores, incluindo a capacidade mental do réu no momento do crime, comportamento enquanto encarcerado e representação legal oferecida, entre outros fatores.

Sua decisão ocorre dias depois que o presidente Biden comutou as sentenças de presos federais no corredor da morte.

Os presos da Carolina do Norte perdoados incluem:

Hasson Bacote, 38, condenado no condado de Johnston em 2009

Iziah Barden, 67, condenado no condado de Sampson em 1999

Nathan Bowie, 53, condenado no condado de Catawba em 1993

Rayford Burke, 66, condenado no condado de Iredell em 1993

Elrico Fowler, 49 anos, condenado no condado de Mecklenburg em 1997

Cerron Hooks, 46, condenado no condado de Forsyth em 2000

Guy LeGrande, 65 anos, condenado no condado de Stanly em 1996

James Little, 38, condenado no condado de Forsyth em 2008

Robbie Locklear, 52, condenado no condado de Robeson em 1996

Lawrence Peterson, 55, condenado no condado de Richmond em 1996

William Robinson, 41, condenado no condado de Stanley em 2011

Christopher Roseboro, 60, condenado no condado de Gaston em 1997

Darrell Strickland, 66, condenado em Union County em 1995

Timothy White, 47, condenado no condado de Forsyth em 2000

Vincent Wooten, 52, condenado no condado de Pitt em 1994.

Fonte