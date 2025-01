Governador de Ohio assina projeto de lei para cobrar do público por filmagens policiais

O governador de Ohio, Mike DeWine (R), assinou um nova medida No início desta semana, foi assinada uma lei que permite que os departamentos de polícia cobrem o público pela publicação de imagens das câmeras de seus policiais, incluindo vídeos do painel, do corpo ou de vigilância.

“Nenhuma agência de aplicação da lei deveria ter que escolher entre desviar recursos de policiais nas ruas para tarefas administrativas, como longas revisões de redação de vídeos, pelas quais as agências não recebem compensação, e isso é especialmente verdadeiro quando o solicitante do vídeo é uma empresa privada que busca ganhar dinheiro com esses vídeos”, disse DeWine em comunicado compartilhado com The Hill.

“A linguagem do House Bill 315 é um compromisso viável para equilibrar as realidades modernas de preparação destes registos públicos e os custos envolvidos na sua preparação”, acrescentou.

O governador republicano comparou a nova legislação aos pagamentos associados à duplicação de registos públicos, ao mesmo tempo que destacou que a taxa não é obrigatória, mas fica ao critério da agência.

Os governos poderão cobrar até US$ 75 por hora ou um máximo total de US$ 750 por solicitação, de acordo com relatos da mídia local. Notícias5 em Cleveland.

“Se a linguagem do projeto de lei 315 da Câmara relacionada aos registros públicos tiver consequências indesejadas, trabalharei com a Assembleia Geral para modificar a linguagem para abordar essas preocupações legítimas”, disse DeWine.

Apesar da medida, o governador disse que apoia o direito do público de acessar registros públicos.

