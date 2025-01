Governador de Sikkim visita Doklam e interage com pessoal do Exército

O governador de Sikkim, Om Prakash Mathur, visitou Doklam e interagiu com o pessoal do exército ali destacado, disse um comunicado oficial.

Situado a uma altitude de 15.600 pés, Doklam testemunhou um confronto entre tropas indianas e chinesas em 2017.

Mathur foi acompanhado pelo Ministro das Florestas e Meio Ambiente do Rajastão, Sanjay Sharma, durante a visita de sexta-feira (3 de janeiro de 2025), de acordo com o comunicado divulgado por Raj Bhavan no final da noite.

A visita do governador começou com uma recepção calorosa na 8th Mile JN Road, onde foi recebido por moradores e membros de Kyongnosla Gram Panchayat, juntamente com oficiais e funcionários do Departamento Florestal e da Polícia de Sikkim, disse o comunicado.

O Sr. Mathur, natural do Rajastão, plantou um carvalho ali. Ele também manteve discussões com os membros do panchayat e a população local sobre desenvolvimento e conservação ambiental.

Na chegada a Doklam, o governador foi recebido pelo Major General MS Rathore, General Officer Commanding (GOC) da 17ª Divisão de Montanha.

Interagindo com o pessoal do Exército, ele expressou gratidão pelo compromisso incansável dos soldados em salvaguardar a nação, disse o comunicado.

“Ele elogiou o pessoal do Exército Indiano, oferecendo palavras de elogio pela sua bravura, coragem e dedicação inabalável. Ele aplaudiu os soldados pela sua devoção contínua, que tem sido fundamental para salvaguardar a segurança e a honra do país”, disse ele.

O Governador também visitou Kupup, onde fica o campo de golfe mais alto do mundo.

Ao retornar a Gangtok, capital do estado, ele parou na aldeia de Dichu, onde interagiu com os moradores locais. Durante a interacção, os aldeões partilharam as suas preocupações com o Sr. Mathur, que lhes garantiu que forneceriam a ajuda necessária através de Raj Bhavan.