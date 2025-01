Governador do Texas enviando helicópteros, 400 soldados para a fronteira

O governador do Texas Greg Abbott (R) está enviando 400 soldados e alguns helicópteros para a fronteira para aumentar os esforços federais do presidente Trump para garantir a fronteira.

O escritório de Abbott, em comunicado na segunda -feira, disse que ele disse ao Departamento Militar do Texas “para implantar a Força de Fronteira do Texas no vale do Rio Grande” para trabalhar com o governo Trump em Segurança de Fronteiras.

Ele A força de fronteira tática do Texas é estabelecida Saia segunda -feira das bases militares em Fort Worth e Houston. Ele enviará helicópteros C-130 e Chinook, juntamente com pelo menos 400 soldados “para se juntar a milhares de soldados da Guarda Nacional do Texas já destacados na fronteira para colaborar com os agentes da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos na fronteira”, a declaração disse.

“O Texas tem um parceiro na Casa Branca com o qual podemos trabalhar para garantir a fronteira do Texas-México”, disse Abbott no comunicado. “Para apoiar essa missão, hoje, implantei a força tática do Texas, composta por centenas de tropas, para trabalhar lado a lado com os agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos para impedir que os imigrantes ilegais entrem em nosso país e apliquem leis de imigração. “

“Nos últimos quatro anos, o Texas manteve a linha contra a crise fronteiriça do governo Biden e sua recusa em proteger os americanos”, acrescentou. “Finalmente, temos um governo federal trabalhando para acabar com essa crise. Agradeço ao presidente Donald Trump por sua liderança decisiva na fronteira sul e espero trabalhar com ele e seu governo para garantir a fronteira e fazer os Estados Unidos novamente com segurança.

Trump fez a questão da imigração central em sua campanha presidencial de 2024, e seu governo tomou uma série de medidas para mudar imediatamente as políticas de imigração e fronteiras.

Trump também prometeu realizar deportações em massa uma vez escolhidas. Na sexta -feira passada, um porta -voz da Casa Branca disse que o governo iniciou vôos militares para remover ilegalmente as pessoas no país.

“Os vôos de deportação começaram”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na plataforma social X. “O presidente Trump está enviando uma mensagem forte e clara a todos: se ele entrar ilegalmente nos estados unidos da América, enfrentará sérias conseqüências.

A colina se comunicou com o ex -presidente Biden para comentar.

Fonte