VIVA – O Campeonato Equestre FEI CSIS 2025 2025 Campeonato Equestre ocorreu com sucesso e animado no Parque Internacional Yakarta, East Yakarta.

O evento com a participação de 200 atletas indonésios e vários países como Malásia, Cingapura, Austrália, Uzbequistão, Paquistão e Catar ocorreu de 24 a 26 de janeiro de 2024.

Depois de ser inaugurado pelo Presidente da Federação Equestre Asiática (AEF), Hamad al-Attiyah, o primeiro dia, este evento contou com a presença do governador de Jacarta eleito Pamono Anung, Menpora Dito Ariotez e o ministro da Economia Criativa Teuku Riefky Harsya em o último dia.

Pramono Anung também estava presente diretamente no pódio para apresentar prêmios e prêmios aos vencedores.

Pramono disse que estava feliz e feliz porque foi a primeira vez que ele assistiu o primeiro campeonato de montaria.

“O primeiro evento é incrível, para que seja honesto pela primeira vez. Normalmente, basta olhar na televisão, mas agora olhe para ele, estou muito feliz”, disse Pramono à mídia.

Pramono também comprometeu que, depois de ser inaugurado mais tarde para se tornar o governador de Yakarta, ele forneceria total apoio à pilotagem em Yakarta.

Pram disse que, além de apoiar o sucesso da posse do campeonato de equitação, o governo da província de Yakarta também estava pronto para colaborar com a pensão para as realizações de um atleta brilhante.

“Se você tiver a oportunidade, se eu for nomeado, forneceremos apoio total ao desenvolvimento de equestres em Yakarta. Não apenas para Yakarta, mas também para internacionais”, disse Pramono.

“Porque tivemos uma discussão com o Secretário -Geral do PP por meio (Adinda Yuanita) de que esse evento foi o maior em Yakarta, e estávamos prontos para isso. Além das realizações do atleta”, continuou Pramono.

Além disso, Pramono disse que o governo da província de Yakarta estaria aberto a fornecer apoio a atletas, fornecendo campos de treinamento.

“Qual é a autoridade do governo de Yakarta, é claro, apoiaremos, incluindo instalações, locais de treinamento etc. para que os atletas não tenham dificuldades no treinamento, incluindo esta instalação também coopere com Yakarta”, explicou.

Enquanto isso, Menpora Dito Ariotjo apreciou o PP Bydasi, que comemorou com sucesso a competição internacional de salto internacional do CSIS 2025. Além disso, ele acredita que o passeio crescerá em conjunto com o apoio do governo provincial de Yakarta mais tarde.

“Estou muito feliz com este evento porque atualmente é cada vez mais avançado e desenvolvido. E o mais importante é que esse equestre é esportes olímpicos”, disse Menpara Dito.

“Portanto, tenho certeza de que, com o apoio do governo provincial de Yakarta e do governador eleito Pak Pramono, abrirá oportunidades sobre como esses esportes equestres podem se qualificar para os Jogos Asiáticos e os Jogos Olímpicos. E esse é o esporte favorito do nosso presidente”, ele explicou “, explicou.