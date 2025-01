Governador em exercício de Jacarta, Teguh Setyabudi: Regulamento do governador sobre poligamia para proteger as famílias ASN

Jacarta – O governador em exercício (Pj) de Jacarta, Teguh Setyabudi, enfatizou que o regulamento governamental (Pergub) número 2 de 2025 sobre procedimentos para concessão de autorizações de casamento e divórcio visa proteger as famílias do Aparelho Civil do Estado (ASN).

Teguh revelou que uma forma de proteger as famílias da ASN é endurecer as regras relativas ao casamento e ao divórcio.

“O espírito é proteger a família ASN, de que forma? Tornando as regras sobre casamento e divórcio mais rigorosas”, disse Teguh aos repórteres em Jacarta, citado no sábado, 18 de janeiro de 2025.

Governador em exercício do DKI Jacarta, Teguh Setyabudi

Teguh destacou que no Regulamento Governamental existem critérios que regulam o casamento ou divórcio para a ASN de Jacarta. Destacou que o Regulamento do Governo também visa proteger as famílias ASN.

“Na verdade, queremos que os casamentos e divórcios realizados pela ASN no DKI Jacarta sejam verdadeiramente informados, para que também seja o melhor. ex-esposa e “Nós protegemos seus filhos”, disse Teguh.

Teguh explicou que um dos critérios para os ASNs que desejam ter mais de uma esposa ou ser polígamos é ter a aprovação dos superiores. Então, disse ele, com a aprovação da esposa e renda suficiente.

“Então, dessa forma, tem vários critérios. Tem a aprovação de um funcionário autorizado, tem a aprovação da esposa. Aí você também tem que ter renda suficiente, esse é um dos critérios, mas não é o critério principal, mas também tem que haver uma determinação do tribunal”, afirmou.

Para informação, os requisitos de casamento e divórcio contidos no Regulamento Governamental Número 2 de 2025 são mais detalhados do que o PP Número 10 de 1983, conforme alterado pelo PP Número 45 de 1990.

Neste PP, a permissão para ter mais de uma esposa ou a poligamia pode ser concedida se os requisitos forem cumpridos, ou seja, a esposa não consegue cumprir as suas obrigações, a esposa tem uma deficiência física ou uma doença incurável e a esposa não pode ter filhos . depois de dez anos de casamento.

Entretanto, no Regulamento Governamental Número 2 de 2025, Artigo 4, parágrafo (1), os requisitos para obter permissão para casar com mais de uma esposa são definidos mais detalhadamente como segue:

para. Razões que apoiam o casamento:

1. a esposa não consegue cumprir as suas obrigações;

2. a esposa tem deficiência física ou doença incurável; qualquer

3. a esposa não pode ter filhos após dez anos de casamento;

b. obter consentimento por escrito da esposa ou esposas;

fazer. ter rendimentos suficientes para sustentar as suas esposas e filhos;

d. disposto a ser justo com suas esposas e filhos;

meu. não interfere nas funções oficiais; E

F. ter uma decisão judicial sobre a permissão para casar com mais de uma esposa.

Depois, para o divórcio, no Regulamento Governamental n.º 2 de 2025, artigo 11.º, são detalhados os motivos que devem ser cumpridos para a apresentação de um pedido de autorização de divórcio, nomeadamente:

para. uma das partes cometeu adultério;

b. uma das partes torna-se bêbado, viciado em drogas ou jogador incurável;

fazer. uma parte abandona a outra por dois anos consecutivos sem a permissão da outra parte e sem motivo válido ou por outros motivos alheios à sua capacidade/vontade;

d. uma das partes recebe pena de prisão contínua de cinco anos ou pena mais grave após a celebração do casamento;

meu. uma parte comete crueldade ou perseguição severa que prejudica a outra parte; qualquer

F. entre marido e mulher há constantes disputas e brigas e não há esperança de voltar a viver em harmonia em casa.