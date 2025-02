Governador Pramono Anung: Yakarta continua sendo a capital do estado

Yakarta, vivo – O governador de Dki Jakarta, Pramono Anung, disse que até agora Yakarta continua sendo a capital do país, porque o INK perpress ainda não foi assinado.

Isso foi transmitido por Pramono no Plenário DKI Jakarta DPRD no contexto de pronunciar o primeiro discurso do governador no período 2025-2030.

Pramono disse que nunca foi imaginado como governador de Dki Yakarta, porque, por 25 anos, ele era um funcionário do estado, ele só havia entrado no conselho da cidade de Yakarta duas vezes.

“Liderando Yakarta para mim e Bang Doel é um mandato. Nunca imaginei ser o governador de Yakarta, mesmo que essa foi a primeira vez que eu estava presente nesta sala, entrando no conselho da cidade duas vezes, apesar de ser oficial por 25 anos.

O recém -nomeado governador de DKI Yakarta disse que Yakarta está atualmente entrando em uma nova fase. Ele disse que a lei número 2 de 2024 ordenou que Yakarta não fosse mais a capital do país.

No entanto, ele disse que havia condições para a transferência da capital do país, a saber, através dos Peres.

O ex -Seskab disse que até agora os cães não haviam sido assinados para que Yakarta continuasse sendo uma capital do estado.

“É necessário em um dos artigos que deve haver um regulamento presidencial para a transferência e, coincidentemente, na época anterior, participei da preparação e até agora não foi assinada, e ontem o Ministro dos Assuntos Internos, incluindo o presidente.

“Por esse motivo, de acordo com a lei existente, espera -se que Yakarta seja esperado que, em 2045, Yakarta seja um dos 20 primeiros globais, pois deve haver um trabalho conjunto de todos nós”, disse Pramono.